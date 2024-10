Michel Blanc savait aussi utiliser ses complexes et son talent d'écriture pour explorer le désenchantement et façonner les personnages de ses films.

Insupportable Jean-Claude Dusse dans Les Bronzés, acteur majeur du cinéma comique dans les années 80 avant de s'orienter vers des rôles dramatiques et une carrière de réalisateur... La carrière de Michel Blanc au cinéma comporte de multiples facettes. L'acteur et réalisateur est mort à l'âge de 72 ans dans la nuit de jeudi à vendredi 4 octobre.

Dans ces premiers films, Michel Blanc créé un archétype comique, celui du chauve maigrichon et moustachu aussi exaspérant qu'attachant, qui lui collera ensuite à la peau. Gros bosseur, perfectionniste, Michel Blanc savait aussi utiliser ses complexes et son talent d'écriture pour explorer le désenchantement et façonner les personnages de ses films, notamment ceux qu'il avait réalisés comme Grosse Fatigue (1994) et Embrassez qui vous voudrez (2002). Retour, en images, sur la longue carrière de Michel Blanc.