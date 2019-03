VIDEO. "On grille 18 feux rouges, des stops..." : Claude Lelouch raconte sa traversée de Paris à 200 km/h

Le 15 août 1976 au petit matin, Paris s'éveille. Les rues sont presque vides. Claude Lelouch tente alors le diable au volant de son bolide pour une folle traversée de la capitale… A fond ! Il conduit à plus de 150 kilomètres par heure sans aucune sécurité ni autorisation de tournage : "Quand je suis derrière une caméra, j'ai le sentiment d'être protégé. Pour moi, la caméra est un bouclier."

Le réalisateur du film culte Un homme et une femme, Palme d'or à Cannes et doublement oscarisé, vient de terminer un film. Et il lui reste dix minutes de pellicule à utiliser… Elie Chouraqui, son assistant de l'époque, se souvient : "Il m'appelle un jour en me disant qu'il avait une idée : 'Je voudrais faire un truc avec une voiture qui part de la porte Dauphine et qui aille jusqu'à la butte Montmartre avec une prise, un plan-séquence'…"

"C'est l'histoire d'un type en retard"

"C'est à la fois le film dont je suis le plus fier et dont j'ai le plus honte, avoue Claude Lelouch au nouveau magazine de France 2 '20h30 le samedi' (Twitter). On montre tout ce qu'il ne faut pas faire au volant d'une voiture. C'est vrai que ce film me ressemble dans la mesure où j'adore arriver à l'heure. C'est l'histoire d'un type en retard à un rendez-vous qui prend tous les risques pour arriver à l'heure. On grille dix-huit feux rouges, des stops…"

"J'étais un peu inquiet parce que je connais Claude. C'est un jusqu'au-boutiste. C'est quand même dangereux de traverser Paris à 200 km/h, même si on est un très bon conducteur. J'étais très angoissé", se souvient Elie Chouraqui. "J'avais fixé la caméra sur le pare-chocs... et mis Chouraqui au guichet du Louvre car c'est le seul endroit sans aucune visibilité…" S'il brûle le feu rouge et qu'une voiture se présente, Claude Lelouch risque alors sa vie et celle des autres. L'accident aurait été inévitable…

Extrait du magazine "20h30 le samedi" diffusé le 16 mars 2019 juste après le journal de 20 heures sur France 2.