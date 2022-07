En costume à Londres, les mains dans les poches de son pantalon saumon à Paris, en jupe marron à Berlin. C’est en Allemagne que Brad Pitt aura finalement fait le plus sensation, vestimentairement parlant, en défendant le film "Bullet Train" de David Leitch en salle le 3 août. L’acteur de 58 ans a ainsi dévoilé avec le plus grand naturel ses mollets tatoués. Ce choix n’est pas passé inaperçu. "Iconique" selon Vogue, "le moment mode de la semaine" pour Vanity Fair.

En 2004 à l’occasion de la sortie d’un autre film, "Troie" dans lequel il incarnait Achille en jupe dans la Grèce antique, l’Américain prédisait déjà que cette tenue serait bientôt le must de la garde-robe masculine. "Les hommes porteront des jupes d'ici l'été prochain. C'est ma prédiction", affirmait-il. Le voici réalisant la prophétie… près de 20 ans après.

Brad Pitt le 19 juillet à Berlin. (AFP)

Harry Styles, Jared Leto ou Billy Porter aussi

Avant Brad Pitt, d’autres célébrités se sont laissées tenter par une jupe ou une robe comme Harry Styles, Jared Leto ou Billy Porter. Dépasser les conventions liées au genre est en réalité une idée qui fait son chemin depuis les années 70. A l’époque, le couturier français Jacques Esterel plaidait pour que les hommes puissent aussi adopter la robe.

Pour eux, il en dessine de sublimes, façonne un style et entre dans l’histoire. "Je pense avoir ouvert la dernière porte de la liberté, clamait-il. Il est devenu évident qu’un homme en robe y gagne en dignité et ne perd rien en virilité puisque pour moi la virilité ne s’habille pas mais s’exerce".

Le phénomène Gaultier

A partir des années 80, Jean-Paul Gaultier révolutionne à son tour le vestiaire de ces messieurs avec plusieurs défilés sublimant l'homme en jupe, arguant que "les garçons ont changé d’attitude", qu’ils veulent séduire autrement et que le costume trois pièces a évolué.

Trois jupes dessinées par Jean-Paul Gaultier. (AFP / INA)

Aux yeux du couturier, jupe et virilité vont là encore de pair. Brad Pitt associe jupe et viralité. Mais il porte surtout ce vêtement à la cool, comme si en 2022 il n'y avait désormais plus de débat, qu'il n'était plus nécessaire de se justifier. On n'est pas "l'homme le plus sexy du monde" désigné à deux reprises par le magazine People pour rien...