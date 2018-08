Une scène de Marilyn Monroe nue dans "Les Désaxés", coupée au montage, vient d'être découverte

Le réalisateur John Huston avait jugé que cette scène n'apportait rien au film.

La séquence aurait pu rester dans les annales de l'histoire du cinéma. Si elle avait été diffusée, cela aurait été la première apparition d'une star américaine entièrement nue dans un film produit par un studio hollywoodien. Mais voilà, John Huston, réalisateur des Désaxés (1961), a décidé de ne pas conserver au montage cette scène de 45 secondes, où l'on voit Marilyn Monroe dans le plus simple appareil.

Cette scène inédite vient d'être retrouvée, a annoncé le Daily Mail dimanche 12 août. Charles Casillo, auteur d'une biographie de la star intitulée Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon, a en effet interrogé le fils du producteur des Désaxés, Curtice Taylor. Ce dernier a conservé les rushs de la séquence dans un coffre-fort depuis la mort de son père en 1999. "Très souvent, les prises qui ne sont pas utilisées sont détruites. Mais Frank Taylor pensait que la séquence était tellement importante et révolutionnaire qu'il l'a gardée", raconte Curtice Taylor.

Selon Charles Casillo, c'est Marilyn Monroe elle-même qui aurait eu l'idée de cette scène. "[Clark] Gable est habillé. Il vient dans sa chambre. Elle est endormie. Il la caresse et l'embrasse dans le cou, elle tourne la tête et lui donne un baiser passionné", détaille Curtice Taylor. Lorsque que Clark Gable quitte la pièce, l'actrice laisse glisser le drap pour s'habiller, révélant sa nudité. "Cette scène existe dans le film, mais elle n'est pas aussi passionnée que dans cette séquence, qui est bien meilleure."