Tour Eiffel, roses rouges et "Les Champs-Elysées" : Vincent Cassel joue sur les clichés français dans une pub au Japon

L'acteur français joue dans une publicité pour la marque Orangina.

Les roses, le romantisme et la tour Eiffel : tout y est. Dans une nouvelle publicité diffusée au Japon et repérée lundi 12 mars par le Huffington Post, la marque Orangina met en scène l'acteur Vincent Cassel. On le voit tenter de séduire une jeune femme... sans succès, avant de se consoler avec une bouteille de la boisson au goût d'orange. Mais ce n'est pas tout. L'acteur (et la marque) exploitent également "de nombreux clichés sur la France", note le site internet.

En effet, la musique de fond n'est autre que "Les Champs-Elysées" de Joe Dassin. Vincent Cassel est présenté en homme romantique, voulant offrir un bouquet de roses rouges à une jeune femme. L'acteur se balade ensuite dans les rues de Paris et passe évidemment devant la tour Eiffel (plusieurs fois). Le spot se termine par ces quelques mots, en français : "C'est la vie !"