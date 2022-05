Festival de Cannes : Tom Cruise reçoit une Palme d'or d'honneur surprise

Il n'aura pas été déçu du voyage. L'acteur américain Tom Cruise, arrivé en hélicoptère au Festival de Cannes pour la projection de Top Gun : Maverick, deuxième volet du film culte, s'est vu remettre une Palme d'or d'honneur qui n'était pas prévue, mercredi 18 mai.

Surprise ! Tom Cruise reçoit une Palme d'or d'honneur juste avant la projection de #TopGunMaverick !

Surprise ! @TomCruise receives a Palme d'or d'honneur ahead of the screening of Top Gun: Maverick pic.twitter.com/4MyJfwPMrf