"Tales of the Jedi" : la nouvelle série Star Wars explore avec justesse les tourments de la Force

À travers six épisodes d'une quinzaine de minutes, la nouvelle série animée de l'univers Star Wars "Tales of the Jedi" sera disponible sur Disney+ à partir du 26 octobre. La série se concentre sur des moments de vie de plusieurs Jedi dans la prélogie.

De nombreux Jedi bien connus des fans de la saga Star Wars apparaissent à l'écran dans la série animée Tales of the Jedi, disponible en intégralité sur la plateforme de streaming Disney+ à partir de mercredi 26 octobre 2022.

Cette dernière production des studios de Disney raconte en six épisodes d'une quinzaine de minutes les tranches de vie de deux maîtres du sabre laser aux destins opposés : Ahsoka Tano, dans le camp du bien, et le comte Dooku, qui rejoint lentement le côté obscur de la Force. Les deux Jedi sont suivis de manière alternative au fil de la série et les événements contés se déroulent pendant les films de la prélogie (les films I, II et III de Star Wars).

Les destins opposés de deux chevaliers Jedi

Le premier arc narratif autour d'Ahsoka Tano est celui qui apporte le plus de surprises et de poésie dans l'univers de Star Wars. Dans le premier épisode très réussi, le spectateur peut suivre la naissance d'Ahsoka Tano et ses premiers pas en tant qu'enfant sur la luxuriante planète Shili où des bêtes féroces rôdent autour de son village. Dave Filoni, le créateur de cette mini-série et auparavant de The Clone Wars, a mis dans cet épisode titré "La vie et la mort" tous les ingrédients qu'il voulait pour Tales of the Jedi : un récit avec peu de dialogues, une nature puissante qui effraie les homme malgré leurs blasters et un cheminement de personnages à travers la Force.

Le dernier épisode, dans lequel Ahsoka Tano devenue une maître Jedi, rassemble les mêmes matières premières. Mais entre-temps, la combattante du peuple des Togrutas, est devenue une experte en maniement du sabre laser. Et elle se cache pour fuir la répression de l'Empire contre les Jedi.

Ahsoka Tano pendant sa petite enfance dans la série "Tales of the Jedi". (LUCASFILM LTD.)

Le chemin vers le côté obscur

Le dernier épisode de Tales of the Jedi se déroule en effet entre les films III et IV de la saga Star Wars. Après avoir été l'apprentie d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano se cache sur une planète lointaine pour échapper à la campagne d'élimination des Jedi menée par l'Empire. Dans ce monde lointain, où elle soulève des ballots de foin avec l'aide de droïdes, Ahsoka Tano ressemble à un personnage rêveur de Miyazaki. Dave Filoni dit d'ailleurs s'être inspiré de l'oeuvre du maître de l'animation japonaise pour sa série.

À l'opposé, les épisodes centrés sur le comte Dooku sont plus sombres et se déroulent dans des lieux mieux connus de l'univers Star Wars, principalement sur la planète Coruscant. À travers la trajectoire du comte Dooku, le spectateur découvre une réflexion moins manichéenne qu'il n'y paraît sur les interrogations qui entourent le sens de l'ordre Jedi. Au service d'un Sénat corrompu, les chevaliers de l'ordre, qui accompagnent Dooku au cours de sa mission, se confrontent à l'hostilité d'habitants de planètes ruinées par les actions politiques de la République galactique.

Au fil des épisodes, Dooku s'éloigne de l'ordre des Jedi pour se diriger vers le côté obscur, qu'il pense plus apte à ramener la liberté dans la galaxie : un discours maintes fois entendu dans les films précédents de Star Wars, mais qui résonne de manière juste dans cette mini-série d'animation qui fait mieux connaître au spectateur deux Jedi de la galaxie. Le tout avec en décor de nouvelles planètes réussies, un prérequis que devrait remplir toute nouvelle production de la saga intergalactique.

La série Tales of the Jedi sera disponible en intégralité sur la plateforme de streaming Disney+ à partir du mercredi 26 octobre.