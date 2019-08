Star Wars : Disney dévoile de nouvelles images intrigantes de l'épisode IX

Intitulé "L'Ascension de Skywalker", le prochain film de la franchise débarquera en salles le 18 décembre.

L'évènement - la conférence bisannuelle du géant américain du divertissement - devait représenter Disney tout entier, mais c'est surtout Star Wars qui a marqué les esprits : la saga créée par George Lucas y a occupé le devant de la scène, avec notamment la présentation de la nouvelle série The Mondalorian, et la confirmation du retour d'Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi.

La fin d'une époque

Mais l'actualité Star Wars la plus chaude est sans contexte la sortie, le 18 décembre prochain, du neuvième épisode de la saga, et dernier de la nouvelle trilogie initiée par Disney avec Le Réveil de la Force en 2015. Intitulé L'Ascension de Skywalker, le film promet de clore les arcs narratifs de la nouvelle génération, représentée par Rey, Finn, Poe Dameron ainsi que le "bad guy" Kylo Ren.

Une première bande-annonce, dévoilée en avril dernier, avait mis l'eau à la bouche aux fans en montrant les ruines de l'Etoile noire (abattue par l'Alliance rebelle dans l'épisode VI) dépassant d'une mer inconnue. Mais elle annonçait surtout le retour de l'Empereur Palpatine.

Comme pour rappeler que cet épisode sera le dernier pour la famille Skywalker (dont la seule représentante reste supposément Leia), Disney introduit cette nouvelle bande-annonce avec de nombreux extraits des huit films précédents. Luke, Leia, Han Solo, Obi-Wan Kenobi (que ce soit Alec Guiness ou Ewan McGregor), l'Empereur, Padmé, Dark Vador... la nostalgie va bon train.

Un retour de plus en plus concret pour l'Empereur

Et les nouvelles images de l'épisode IX ne manquent pas de titiller l'imaginaire des fans. Ainsi, le retour de l'Empereur se fait-il de plus en plus concret. En plus de dominer le visuel d'une affiche dévoilée par Disney, l'Empereur donne de la voix dans la vidéo : "Ton voyage touche à sa fin". La phrase énigmatique est suivie du célèbre bruit de respiration de Dark Vador dans son casque.

La première affiche de "Star Wars Episode IX : L'Ascension de Skywalker", dévoilée lors de la conférence de Disney le 26 août 2019. (LUCASFILM / DISNEY)

Mais l'extrait qui a le plus agité les fans est celui montrant Rey, héroïne principale des deux films précédents, vêtue d'un long manteau à capuche. Tenant dans sa main un sable laser rouge double, similaire à celui de Dark Maul dans l'épisode I, Rey semble être passée du côté obscur de la force... Ou bien n'est-ce qu'une vision plantée dans son esprit par Palpatine ? Disney, en roi des faux spoilers dans les bandes-annonces (comme la firme l'avait fait pour Avengers notamment), peut s'amuser à brouiller les pistes.

Le symbolisme cher à "Star Wars"

La nouvelle bande-annonce montre également un petit groupe (Finn, Poe, Chewbacca et C-3PO), emmené par Rey, arrivant dans une ville en plein désert. Un court plan annonce le retour de Leia, avec des scènes filmées par Carrie Fisher pour l'épisode VII avant sa mort en 2016. C-3PO apparaît également reprogrammé avec des yeux rouges.

La vidéo révèle également quelques secondes du combat final entre Kylo Ren et Rey sur des plateformes de ferraille émergeant de vagues violentes. Les ruines de l'Etoile noire ? La scène semble en tout cas être une réminiscence du combat final de l'épisode III qui opposait Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker au-dessus de la lave, juste avant que celui-ci ne prenne le costume Dark Vador. Le symbolisme est très important dans l'univers Star Wars et Disney le sait très bien.