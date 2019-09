"Sa valeur ne peut qu’augmenter avec le temps" : le casque de Dark Vador vendu aux enchères à Los Angeles

Estimée entre 250 000 et 450 000 dollars, cette pièce, qui figure parmi les quelque 950 trésors de la pop culture mis en vente mercredi lors de cette vente aux enchères, devrait facilement trouver preneur.

Depuis 35 ans, Joe Maddalena retrouve des objets qui ont fait la légende d’Hollywood. Pour tout fan de cinéma, ses bureaux dans le nord de Los Angeles ont des airs de caverne d’Ali Baba. On y trouvera la robe portée par Kate Winslet dans Titanic, celle de Dorothy dans Le Magicien d’Oz, les lunettes rondes d’Harry Potter ou le pistolet de James Bond dans Vivre et laisser mourir.

Ces objets ne sont que quelques uns des 950 articles qui seront mis en vente mercredi 25 septembre à Los Angeles lors d'une vente aux enchères d’accessoires de cinéma inédite. Parmi les trésors de la pop culture rassemblés par la maison Profiles in History, le masque de Dark Vador dans L'Empire contre-attaque. Une pièce dont la valeur est estimée entre 250 000 et 450 000 dollars (soit entre 227 000 et 409 000 euros).

Le casque devrait vite trouver preneur

"C’est dur de faire mieux que le casque de Dark Vador. C’est un objet dont la valeur ne peut qu’augmenter avec le temps...", commente Joe Maddalena, en montrant du doigt le casque, l’un des quatre fabriqués par l’équipe de L'Empire contre-attaque et porté à l’écran par l’acteur David Prowse. Posé sur de larges épaulettes, le casque est massif. "Dark Vador doit faire 1m95, explique Joe Maddalena. Ils voulaient un personnage grand et menaçant. Mais le casque n’est pas lourd : moins de 2 kilos. C’est du plastique. N’oubliez pas que l’acteur avait tout un costume à porter ! Il devait avoir chaud sur le plateau."

Même à 450 000 dollars, le casque devrait vite trouver preneur : Star Wars et James Bond sont de loin les franchises qui attirent le plus d’acheteurs, dont près de la moitié d'entre eux vivent hors des États-Unis. Et, bonne nouvelle si vous ne pouvez pas vous rendre en Californie : on peut participer à la vente sur internet.