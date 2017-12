Pour le réveillon, les astronautes de l'ISS ont regardé Star Wars en apesanteur

Pendant que vous abusiez des amuse-gueules en tentant d'assembler un Millenium Falcon version jouet pour vos neveux et nièces, certains profitaient d'un authentique réveillon dans les étoiles. Dimanche 24 décembre, les six astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS), ont regardé ensemble The Last Jedi, l'épisode VIII de la saga Star Wars, en ce moment au cinéma, rapporte Mashable, mardi 26 décembre.

A quelques 380 km au-dessus de nos têtes, l'astronaute américain Mark T. Vande Hei a pris une photo montrant ses cinq acolytes devant le film : "Soirée ciné dans la station spatiale, attachés à des chaises élastiques, équipés de sacs à boisson et devant un classique de la science fiction !", a-t-il tweeté.

Si l'astronaute ne précise pas quel film ils sont en train de regarder, le site Space.com assure avoir reconnu une scène du dernier volet de la saga Star Wars. Selon le site, la Nasa avait par ailleurs confirmé que l'équipage visionnerait le film grâce à un vidéoprojecteur installé dans l'ISS.

Les soirées ciné sont un instant de détente très apprécié par les astronautes qui se relaient dans la station. Même si leur collection de films est essentiellement centrée sur les aventures de l'espace, du plus optimiste, comme The Martian, au plus stressant, comme Alien ou encore Gravity.

Le 25 décembre, Mark T. Vande Hei a de nouveau donné des nouvelles des astronautes de l'ISS en période de fêtes. A en juger par son bonnet de père Noël et les chaussettes accrochées aux murs de l'ISS, il semblerait que les six astronautes aient également reçu la visite du Père Noël.

Décorations de Noël, plat festif (mais toujours lyophilisé), petits cadeaux et messages aux proches restés sur Terre... Depuis dix-huit ans, un groupe d'astronautes célèbrent les fêtes de fin d'année dans l'espace, rappelle la Nasa dans cette petite vidéo souvenir.

This year marks the 18th Dec. in a row that humans from Earth have been on board @Space_Station during the Christmas holidays. Here’s a quick peek at what the celebrations are like on board mankind’s orbital outpost: https://t.co/Tgl1YkLtiE pic.twitter.com/7NFvd2U7ns