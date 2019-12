Des pirates proposent de télécharger le nouveau "Star Wars" pour piéger des internautes

Des pirates proposent à des internautes de télécharger "Star Wars IX : l'Ascension de Skywalker" pour récupérer leurs données bancaires.

C'est sans doute l'un des films les plus attendus des spectateurs en cette fin d'année et les pirates informatiques en ont conscience. Plus de 30 sites internet frauduleux et profils sur les réseaux sociaux proposent à des internautes de télécharger gratuitement Star Wars IX : l'Ascension de Skywalker, sorti mercredi 18 décembre au cinéma en France, pour récupérer leurs données bancaires, a révélé, jeudi 19 décembre, la société de sécurité informatique Kaspersky.

Il est courant pour les cybercriminels et les fraudeurs de capitaliser sur des sujets qui font parler et 'Star Wars' est un excellent exemple en cette fin d’année.Tatiana Sidorina, experte en sécurité chez Kaspersky

Pour obtenir le lien de téléchargement, les internautes sont invités à renseigner leurs coordonnées dans un formulaire, dont leur numéro de carte bancaire. "Pour endormir la vigilance des internautes, les pirates utilisent des informations officielles pour mettre sur pied leur site web", et notamment le logo des studios Lucasfilm, note le site spécialisé Phonandroid.