"Spider-Man : No Way Home" : Marvel dévoile une bande-annonce explosive qui fait spéculer les fans

Au programme : action, super-méchants et ouverture au "multivers", cette nouvelle réalité où les différents univers Marvel se mélangent. Avec une question sur toutes les lèvres : Tobey Maguire et Andrew Garfield, absents de la bande-annonce, joueront-ils dans le nouveau Spider-Man aux côtés de Tom Holland ?

C'est une bande-annonce qui était très attendue par les fans de Marvel : le deuxième trailer de Spider-Man : No Way Home, est sorti hier.

Au menu : de l'action, encore de l'action et plusieurs super-héros (et vilains) emblématiques de Marvel, qui semblent s'être donné rendez-vous dans ce nouvel opus haletant. Grande particularité de ce nouveau film, réalisé par Jon Watts : après Wandavision et Loki, Spider-Man s'ouvre au "multivers". Dans cette réalité alternative, les univers se mélangent entre eux, multipliant le champ des possibles.

Spider-Man contre les "Sinister Six"

Dans cette suite des films Homecoming (2017), et Far From Home (2019) Spider-Man devra affronter l'équipe des "Sinister Six". Parmi ces super-vilains, des figures bien connues de l'univers de l'homme-araignée, comme le Docteur Octopus, le Bouffon Vert ou l'Homme Sable. No Way Home est inspiré du comics Un jour de plus, paru en 2007. L’intrigue : alors que son identité secrète est révélée, Peter Parker doit faire oublier au monde qu’il est Spider-Man.

Dans Spider-Man : No Way Home, l'homme-araignée sera incarné par l'acteur Tom Holland (Avengers), accompagné de l'étoile montante d'Hollywood Zendaya, révélée par la série Euphoria et à l'affiche de Dune. Des premiers éléments de l'ambiance du film ont été révélés par les acteurs. Au micro de Total Films, Tom Holland révélait ainsi : "Ce qui va surprendre les gens, c’est que ce n’est pas un film amusant, c’est sombre et triste".

Tobey Maguire et Andrew Garfield attendus

Mais ce qui intéresse les fans plus encore que l'intrigue, c'est la présence - ou non - des deux figures emblématiques de Spider-Man : Tobey Maguire, qui a tenu le rôle de Peter Parker dans la première trilogie réalisée par Sam Raimi ; et Andrew Garfield, son successeur depuis 2012.

Tout le monde : on veut Tobey Maguire et Andrew Garfield de retour !



Le seul Spider-Man venu d’une autre dimension pour aider Tom Holland : pic.twitter.com/JlhrsXklOc — dobzer (@Dobzer) November 13, 2021

Si dans le prochain Spider Man Tobey Maguire apparaît avec son thème musical je jure que je crie dans la salle — Sir Brand la Torche (@Brandlatorche) November 18, 2021

Sur les réseaux sociaux, les internautes spéculent sur la présence des deux acteurs dans le nouveau long-métrage, analysant chaque scène de la bande-annonce pour y trouver des signes. Un choix scénaristique qui pourrait en effet être permis par l'ouverture au multivers.

Désolé mais cette scène pour moi elle prouve qu'il y a le Spider Man de Tobey Maguire pic.twitter.com/MHRQeZSMRx — Natos (@natos270) November 17, 2021

Tobey Maguire et Andrew Garfield seront-ils réellement absents de ce nouvel opus, comme le laisse suggérer le trailer ? Ou cette omission est-elle volontaire pour mieux créer l’effet de surprise dans une troisième bande-annonce ou lors de la sortie en salles ? A en croire des images qui ont déjà fuité sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, le secret (de polichinelle) le moins bien gardé de l'année devrait bel et bien aboutir à une réponse positive pour les fans le 15 décembre prochain.