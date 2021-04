Spider-Man, Jumanji... Disney va diffuser les films de Sony sur ses plateformes, après un accord entre les deux géants

Sony, qui cherche à valoriser son catalogue de films, a passé un accord pour qu'ils soient diffusés sur les plateformes de Disney, après leur passage au cinéma et sur Netflix.

Disney et Sony ont annoncé mercredi un accord qui permettra à Disney de diffuser en streaming et sur ses chaînes de télévision les films du catalogue passé et à venir de Sony Pictures, incluant ceux de la lucrative franchise Marvel.

Selon les termes de l'accord, pour un montant qui n'a pas été dévoilé, l'américain Disney obtient les droits de diffusion aux Etats-Unis des films Sony Pictures qui sortiront entre 2022 et 2026.

Il pourra également diffuser des films du catalogue existant de Sony Pictures sur le réseau Disney, incluant des plateformes de streaming comme Disney+ et Hulu et les chaînes de télévision ABC, Disney Channels, FX ou National Geographic. La plateforme Hulu pourra commencer à diffuser un "nombre significatif" de films de Sony dès juin de cette année, précise un communiqué.

Des blockbusters comme "Jumanji" et Spider-Man

Le catalogue de films de Sony comprend des blockbusters comme Jumanji, ou des films passés et à venir se déroulant dans les univers Marvel, comme Spider-Man.

"C'est une victoire pour les fans, qui auront la possibilité d'accéder aux meilleurs contenus de deux des studios les plus prolifiques de Hollywood", a commenté Chuck Saftler, à la tête des opérations commerciales de plusieurs chaînes du réseau de diffusion de Disney, cité dans un communiqué.

L'accord permettra à Disney d'utiliser les films après leur passage au cinéma, leur mise en location et en vente auprès des particuliers, et leur mise à disposition sur Netflix, qui a également passé un accord avec Sony, annoncé ce mois-ci.

Sony cherche à valoriser son catalogue

Sony, qui ne possède pas de service majeur de diffusion en streaming, cherche activement à valoriser son catalogue de films en faisant affaire avec des partenaires extérieurs.

"Cet accord révolutionnaire (avec Disney, ndlr) reconfirme la valeur unique et le caractère attachant de nos films auprès des cinéphiles et des plateformes et réseaux qu'ils utilisent", a déclaré Keith Le Goy, président de la distribution mondiale de Sony Pictures Entertainment. Il ", a-t-il ajouté.