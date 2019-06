VIDEO. "Je voulais être plus blanc que blanc" : L'acteur Frédéric Chau évoque ses origines

"Je sais que ma communauté véhicule beaucoup de préjugés, de clichés", explique Frédéric Chau. L'acteur mentionne notamment le mot "Chinois" que beaucoup emploient pour désigner n'importe quelle personne asiatique. Longtemps, sa "différence physique" a été moquée, si bien que l'acteur a fait un véritable "rejet" de ses origines. "Je voulais être plus blanc que blanc", confie-t-il. Depuis, il a passé du temps avec sa famille et a sillonné la Chine, le Vietnam et le Cambodge pour renouer avec ses racines et son passé. "Je me devais de me réconcilier avec ça et de faire machine arrière", explique l'artiste.

Son histoire

Frédéric Chau est parvenu à mettre un terme à son mal-être et dit se sentir pleinement accompli dans sa double culture. Aujourd'hui, il se livre dans le film "Made in China" dans lequel il joue le personnage principal. Ce long-métrage raconte son histoire : celle d'un homme d'origine asiatique qui opère une véritable quête d'identité pour connaître ses racines et son histoire.