VIDEO. Cinéma : "Queen & Slim" raconte ce que signifie être noir dans l'Amérique d'aujourd'hui

Scénariste et réalisatrice du film "Queen & Slim", Lena Waithe et Melina Matsoukas racontent ce qu'être Noir signifie dans les États-Unis d'aujourd'hui... "Mon neveu qui a 8 ans, quand je lui ai demandé de quoi il avait le plus peur, il m'a répondu : la police", regrette Lena Waithe.

Selon la scénariste, le fait d'avoir besoin d'être "excellent" dans une discipline, est une condition intrinsèque au fait d'être Noir, "parce que nous n'avons pas encore l'égalité réelle", dit-elle.

Melina Matsoukas, elle, assure avoir été élevée dans l'idée "que nous sommes tous nés égaux et que nous devons nous battre pour nos droits respectifs". La réalisatrice estime ainsi qu'il est nécessaire d'utiliser nos "privilèges" pour "offrir une chance à l'autre". "J'ai trouvé la réalisation et je me suis dit : 'Ça va être ma façon à moi de changer le monde'", raconte la cinéaste.

"Queen & Slim" est disponible en salles depuis ce 12 février 2020.