"Un coup de dés" : Yvan Attal se donne le mauvais rôle dans un thriller sur la lâcheté et la trahison

Avec son huitième film, Yvan met en scène une amitié entre deux hommes, brisée par l'adultère de l'un, et les drames qui s'ensuivent. Le film sort en salles le 24 janvier 2024.

Après un cambriolage violent perpétré par un patient de son épouse psychologue Juliette (Marie-Josée Croze), Mathieu (Yvan Attal) décide de tout recommencer à zéro dans le Sud où s'est installé Vincent, son meilleur ami. Mathieu se sent coupable de sa lâcheté et répète sans cesse qu'il doit tout à Vincent (Guillaume Canet).

Dette

C'est en effet Vincent qui les a sauvés le soir du cambriolage, lui qui leur a trouvé leur nouvelle maison, lui qui a proposé à Mathieu de devenir son associé dans son cabinet d'urbanisme. Les deux couples, Mathieu et Juliette et Vincent et Delphine (Maïwenn), partagent tout, jusqu'au jour où Mathieu découvre que Vincent trompe sa femme Delphine avec Elsa, retrouvée morte chez elle quelque temps plus tard dans son appartement… La belle harmonie amicale résistera-t-elle à ce drame ?

Sur la base d'une adaptation très libre de Ball-Trap d'Eric Assous, Yvan Attal s'essaye au film de genre, avec un thriller qui met en scène deux hommes, deux amis très proches et pourtant si différents : l'un, Vincent, plutôt fonceur, séducteur, n'ayant peur de rien, de l'autre Mathieu, un homme bien sous tous rapports, droit en affaires, fidèle en amour, mais ayant peur de tout.

Les deux amis et leurs épouses ont tourné la page du premier drame, et vivent en apparence une vie légère, la sérénité retrouvée. Mais qui est vraiment Mathieu ? Comment réagira-t-il dans des circonstances exceptionnelles et que surgira un nouveau drame ? Qui est-il pour juger son ami ? Que cache-t-il derrière son personnage de monsieur parfait ? Comment gère-t-il le fait de se sentir redevable de tout ?

Les codes du thriller

Yvan Attal creuse son travail sur l'amitié, le couple, la fidélité, l'adultère, le mensonge, la jalousie… Des sujets qu'il a déjà traités dans ses précédents films dans un registre comique. Ici, on est très clairement dans le drame, le réalisateur s'ingéniant à mettre en scène tous les ingrédients du genre : une tension installée dès les premières images, qu'il tient jusqu'au dénouement, des rebondissements, des plans très serrés sur les visages tourmentés, une musique intense, omniprésente, une voix off, des personnages ambigus, filmés dans les décors très cinématographiques de la Côte d’Azur, lumières crues, routes côtières escarpées, villas somptueuses, yachts...

Racontée à rebours, l'histoire révèle peu à peu l'envers des décors, et la vérité des personnages, moins glamour, moins légère, moins simple que les apparences ne le laissaient penser, qu'il s'agisse du couple Vincent et Delphine que celui formé par Mathieu et Juliette.

Marie-Josée Croze et Yvan Attal dans "Un coup de dés" d'Yvan Attal, sortie le 24 janvier 2024. (JEROME PREBOIS)

Malgré l'engagement des comédiens, tous très intenses, on a du mal à se laisser convaincre par ce drame conjugal et amical, à la réalisation un peu forcée. La voix off omniprésente et des effets visuels superflus alourdissent un scénario pourtant plein de promesses, qui pose de manière subtile la question de la trahison et de la lâcheté des hommes, dans une histoire qui se révèle au bout du compte n'être en rien le fruit d'un simple coup de dés, mais plutôt la conséquence des actes des uns et des autres…

Affiche du film "Un coup de dés" d'Yvan Attal, sortie le 24 janvier 2024. (SND)

La fiche :

Genre : Thriller, Drame

Réalisateur : Yvan Attal

Acteurs : Guillaume Canet, Marie-Josée Croze, Yvan Attal

Pays : France

Durée : 1h25

Sortie : 24/01/2024

Distributeur : SND

Synopsis : Mathieu doit tout à son ami Vincent : sa maison, son travail, et même de lui avoir sauvé la vie il y a dix ans. Ils forment, avec leurs compagnes, un quatuor inséparable, et vivent une vie sans nuage sur la Côte d’Azur. Mais la loyauté de Mathieu est mise à l’épreuve lorsqu’il découvre que Vincent trompe sa femme. Quand la maîtresse de Vincent est retrouvée morte, la suspicion s’installe au cœur des deux couples, accompagnée de son cortège de lâchetés, de mensonges, et de culpabilité...