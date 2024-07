"To The Moon" : une comédie romantique avec Scarlett Johansson et Channing Tatum revisite l'aventure américaine du premier pas sur la Lune

Les images des astronautes foulant la Lune le 21 juillet 1969 ont-elles été tournées en studio (par Stanley Kubrick) pour servir la communication du gouvernement américain ? Le premier alunissage et le premier pas sur la Lune et les rumeurs qui entourent cet événement historique inspirent une nouvelle fois le cinéma avec cette comédie qui s'amuse à dézinguer les rumeurs et les stéréotypes tout en cultivant le mythe. To The Moon sort dans les salles le 10 juillet 2024.

1969, la belle Kelly Jones (Scarlett Johansson) est embauchée par un proche conseiller du président des États-Unis pour aider la NASA à reconquérir le cœur des Américains. Le pays a les yeux tournés vers le Vietnam, et l'équipe chargée du programme spatial, dirigée par Cole Davis (Channing Tatum), un ancien combattant, a perdu de sa superbe depuis que la mission Apollo 1 a coûté la vie à trois astronautes.

Cole Davis, déjà débordé par une mission à bout de souffle, voit arriver d'un œil mauvais cette femme qui n'hésite pas à utiliser tous les moyens dont elle dispose, y compris quelques arrangements avec la réalité et avec la vérité, pour convaincre. Il finit par se laisser séduire par la redoutable efficacité de Kelly, experte en marketing, en recherche de sponsors, et en lobbyisme auprès des sénateurs qu'il faut convaincre pour booster le budget de la NASA. Puis Kelly se voit confier une nouvelle mission (secrète) : réaliser un film en studio d'un faux alunissage, avec des faux spationautes, qui pourrait être diffusé en cas de problème sur la vraie mission Apollo 13…

Guerre des images

En intégrant la rumeur au scénario, cette comédie désamorce avec humour la rumeur et les théories complotistes qui courent depuis des décennies sur la véracité de ce que des centaines de millions de gens ont pu voir ce fameux 21 juillet 1969 à la télévision : les premiers pas de l'homme sur la Lune. En pleine guerre froide, c'est bien sur le terrain de la communication que les deux grandes puissances s'affrontent, et tous les moyens sont bons pour gagner la bataille de l'image et des idéologies.

"To The Moon" de Greg Berlanti, sortie le 10 juillet 2024. (DAN MCFADDEN)

Et c'est surtout cela que raconte cette comédie : le déploiement sans limites des moyens alloués à la propagande, au marketing, à la publicité, et les premiers placements de produits qui accompagnent la naissance de la société de consommation.

Dans le rôle de la reine de ces nouvelles techniques de vente, une femme venue de rien, qui a fait du mensonge son gagne-pain, jusqu'à la virtuosité, un personnage haut en couleur, féministe, mais sachant user et abuser des codes de la féminité pour arriver à ses fins. Un personnage incarné par une Scarlett Johansson pétillante aux allures de Marilyn.

"Fly Me To The Moon"

En face, le stéréotype du héros droit dans ses bottes, avec une plastique de Big Jim incarné par un Channing Tatum impeccable. Ces deux personnages aux antipodes vont, on s'en doutait un peu, se rencontrer. En miroir de la conquête de l'espace, Greg Berlanti nous plonge dans l'histoire d'une conquête amoureuse, cette découverte d'une terra incognita qui préside à toute bonne rencontre amoureuse.

"To The Moon" de Greg Berlanti, sortie le 10 juillet 2024. (DAN MCFADDEN)

Lumières, costumes, musique et décors, des personnages principaux et secondaires tous incarnés par d'excellents acteurs et actrices… To The Moon dessine une Amérique des années 1960 très stylisée, jouant avec les stéréotypes pour mieux les dézinguer. Cette comédie en apparence légère s'amuse à mettre en abyme la mise en scène de cet événement planétaire avec, dans le rôle du redresseur de vérité, un opportun petit chat noir. Portrait grinçant de l'Amérique, chronique de la naissance d'une société de l'image, To The Moon est aussi une satire du cinéma américain comme vecteur de propagande officielle.

Mais derrière le glamour, les paillettes, le marketing et la guerre des images, To The Moon rend aussi un hommage appuyé aux 400 000 personnes mobilisées, travailleurs de l'ombre, ingénieurs, techniciens, sur le projet Apollo, certains ont d'ailleurs joué les consultants sur le film. "C'était essentiel d'avoir le témoignage de ceux qui ont vécu cet événement de près", assure le réalisateur (...) Ils nous ont raconté des anecdotes qu'on n'aurait jamais pu imaginer", assure le réalisateur. Ainsi, cette comédie romantique parfaitement divertissante entretient au bout du compte le mythe du "rêve américain".

Affiche du film "To The Moon" de Greg Berlanti, sortie le 10 juillet 2024. (SONY PICTURES)

La fiche

Genre : Comédie, Romance

Réalisateur : Greg Berlanti

Acteurs : Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jim Rash

Pays : États-Unis

Durée : 2h11min

Sortie : 10 juillet 2024

Distributeur : Sony Pictures Releasing France

Synopsis : Chargée de redorer l'image de la NASA auprès du public, l'étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison-Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d'un faux alunissage, en guise de plan B et le compte à rebours est alors vraiment lancé...