"Plus beau, plus fort" : découvrez la bande-annonce signée Chabat d'"Astérix et Obélix Mission Cléopâtre" en version restaurée 4K, en salles le 5 juillet

À nouveau en salles le 5 juillet prochain, ce film culte d’Alain Chabat aux 14,4 millions d'entrées revient après un bon lifting.

Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, le film culte d'Alain Chabat sorti il y a 21 ans, se refait une beauté pour une ressortie dans les salles le 5 juillet en version restaurée 4K, au tarif unique de 5 euros.

Dans une bande-annonce dévoilée le 15 juin, c'est Alain Chabat qui fait lui-même l'article de cette nouvelle version du film. "Avec le temps et quelques passages télé, les teintes se sont délavées, les couleurs ont perdu de leur fraîcheur. Même avec une installation en home cinéma, je ne retrouvais pas l'éclat digne des célèbres pyramides d'Egypte (les trucs pointus là ?)", énonce-t-il doctement, avant de vanter façon Les Nuls, les vertus de "ciné boost, le dernier né des laboratoires 4K".

"Richesse de couleurs et un niveau de détails image et son inédits"

"Sa formule enrichie en oligo-éléments plonge au cœur de la pellicule d'origine, pour lui redonner tout son éclat et sa jeunesse" poursuit le réalisateur. Plus sérieusement, Pathé annonce dans un communiqué avoir travaillé "sur près de 300 bobines de film, pour obtenir la meilleure qualité possible". "Ce travail exceptionnel a mêlé techniques artisanales de restauration de pellicule et Intelligence Artificielle pour améliorer la définition de certains trucages d’époque et redonner à l’image encore plus de brillance et de précision", indique le communiqué. Un véritable travail de post-production donc, plus de vingt ans après la sortie du film.

"Le son a été mixé en Dolby Atmos (son immersif) et l’image étalonnée en Dolby Cinéma pour les salles de cinéma équipées et Dolby Vision pour les écrans de télévision. Soit une richesse de couleurs et un niveau de détails image et son inédits", ajoute le communiqué.

Pathé promet également "des surprises", sans donner plus de précisions. On sait néanmoins que l'on pourra découvrir des versions intégrales ou inédites de certaines scènes à la fin de cette nouvelle version du film, comme l'a annoncé Alain Chabat.

Le film ressort au tarif unique de 5 euros dans le cadre de la Fête du cinéma, mais l'offre sera prolongée au-delà du 5 juillet.