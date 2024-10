"Monsieur Aznavour" : sur les épaules de Tahar Rahim, l'épopée d'un chanteur obstiné arrivé en haut de l'affiche envers et contre tout

Petit-fils d'immigrés arméniens, élevé à Paris dans une famille pauvre composée d'artistes joyeux, le jeune Charles Aznavour, avec sa voix voilée, n'avait rien sur le papier pour atteindre le haut de l'affiche. Et pourtant, à force de persévérance et de sacrifices, il est devenu ce monstre sacré de la chanson française que l'on connaît. C'est l'itinéraire de cette personnalité exceptionnelle que retrace Monsieur Aznavour, le nouveau film signé du duo grand Corps Malade et Mehdi Idir, en salles le 23 octobre.

De l'enfance à l'âge mûr, le film déroule dans une forme chapitrée la chronologie des événements qui ont marqué la vie et la carrière de Charles Aznavour. Les moments de joie dans l'enfance, l'atmosphère bohème de la famille, avec ses parents et sa sœur, malgré la pauvreté. Puis l'adolescence, avec un début de carrière très précoce. Puis la guerre, la résistance et les liens de la famille avec les Manouchian.

Puis le temps de l'amour, avec un premier mariage et un premier enfant. L'amitié et les années Quebec avec son complice de scène Pierre Roche (Bastien Bouillon), les années Piaf (Marie-Julie Baup), puis les premiers temps de l'émancipation, seul sur scène, le nez refait, face à un public glacial, dans des salles presque vides… Puis le succès, qui arrive et qui enfle, jusqu'au triomphe. Et enfin, la peur du vide une fois les objectifs atteints.

Monsieur Aznavour est un biopic exhaustif, qui dresse le portrait fidèle d'un homme parti de rien, avec ses ambitions, son obstination, son désir de revanche, et sa capacité à tout sacrifier (notamment femmes et enfants) pour arriver à ses fins.

Dans la peau d'Aznavour

Le film est scandé par les chansons d'Aznavour, que l'on prend du plaisir à entendre dans leur résonance avec la vie de l'artiste.

Si toute cette histoire nous est racontée de manière linéaire (en chapitres successifs), sans grande audace dans la mise en scène, la performance de Tahar Rahim pour ressembler au chanteur, son travail pour saisir ses mimiques et sa gestuelle, est en revanche remarquable. Presque trop : cette imitation parfaite finit par dresser un écran nous empêchant d'approcher la vérité du personnage. On ne regarde pas Aznavour, on regarde, ébahi, la performance de Tahar Rahim jouant Aznavour.

Tahar Rahim et Bastien Bouillon dans le film "Monsieur Aznavour" de Mehdi Idir, Grand Corps Malade, sortie le 23 octobre 2024. (CAROLINE BAZIN)

C'est finalement dans la seconde partie du film, quand Aznavour atteint l'âge mûr et que Tahar Rahim, libéré de son faux nez et de cette obsession de la perfection dans l'imitation, nous fait véritablement entrer dans la peau du personnage, faisant fondre le vernis de l'icône.

Quand le chanteur a atteint le sommet et qu'il n'a plus rien à prouver ni à lui-même ni au monde et qu'il se met à douter, alors le comédien semble lui aussi tout relâcher. En redevenant lui-même, en jouant avec son âme plutôt qu'avec la performance, il parvient alors à saisir et à nous faire partager l'invisible, l'intime vérité et l'humanité qui se cache derrière la légende de cet inimitable monument de la chanson française.

Affiche du film "Monsieur Aznavour", de Mehdi Idir, Grand Corps Malade, sortie le 23 octobre 2024. (PATHE)

La Fiche

Genre : Biopic, musical

Réalisateur : Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Acteurs : Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup

Pays : France

Durée : 2h 13min

Sortie : 23 octobre 2024

Distributeur : Pathé Films

Synopsis : Fils de réfugiés, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu’il n’avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d’une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson, et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de Monsieur Aznavour.