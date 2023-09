"Mise au vert", une comédie familiale rafraîchissante dans les décors somptueux du Vercors

Avec ce premier long-métrage tourné à l'économie, Yohann Charrin questionne la société contemporaine dans une comédie loufoque et dépaysante.

À travers les aventures d'une petite famille en vacances au fin fond du Vercors, Yohann Charrin met en scène avec humour des thématiques dans l'air du temps comme la crise du couple, le retour à la nature, la décroissance, l'altermondialisme et la vie en communauté, ou encore l'hyper connexion. Premier film autofinancé tourné en un temps record, Mise au vert sort dans les salles le 20 septembre.

Régis Blondin (Frederick Guillaud) a décidé de faire "une énorme surprise" à sa famille. Sans en parler à sa femme Claire (Alexandra Holzhammer), ni à ses deux enfants Charlotte et Benoît, il embarque tout le monde dans le Vercors pour les vacances.

Son couple bat de l'aile, ses deux ados sont accros aux écrans. Il compte sur cette petite "mise au vert" pour recoller les morceaux avec son épouse, et il se réjouit de faire découvrir à ses proches cette belle région dans laquelle il a passé tous ses étés pendant son enfance.

Nouvelle ruralité

Mais quand Régis et les siens arrivent enfin dans la petite maison héritée de sa famille, isolée au fond des bois, c'est une autre "énorme surprise" qui les attend. Une joyeuse troupe de babas cool altermondialistes fumeurs de joints, menée par Jicé (Stéphane Roux), un marginal, squattent les lieux. Des surprises, Régis en aura d'autres : Léon (Jean-François Balmer), le vieil oncle de Régis, a réservé lui aussi à son neveu un joli coup de théâtre.

"Mise au vert", de Yohann Charrin, sortie le 20 septembre 2023 (KAPFILMS)

Cette belle région reculée se partage désormais plus ou moins pacifiquement entre les gens du cru d'un côté, et les "néoruraux" de l'autre. Le réalisateur croque avec gourmandise cette cohabitation houleuse, mettant en scène deux visions du monde, sans épargner ni les uns ni les autres, la famille Blondin au milieu. Avec ce premier long-métrage, Yohann Charrin nous transporte dès les premières images dans les paysages magnifiques des plateaux du Vercors. Dans ces décors somptueux, il s'amuse à mettre en scène sa petite famille de Parisiens qui découvre entre bonheurs et déconvenues les réalités d'un monde rural que Régis avait un brin idéalisé, et qui a bien changé depuis son enfance.

Retour aux sources

En revenant dans sa région, Régis voulait donner une leçon à sa femme et à ses enfants. Claire, Charlotte et Benoît s'adaptent rapidement à ce lieu sans eau, sans électricité, sans réseau, mais avec toilettes sèches et de joyeuses compagnies. C'est finalement pour Régis lui-même que ce retour aux origines réserve le plus de déconvenues mais aussi de belles surprises.

La confrontation avec d'autres façons de penser que la sienne et la révélation inattendue d'un secret de famille font vaciller ses convictions, provoquant une petite révolution qui lui offrira peut-être une chance de renouer autrement le fil sa vie.

"Mise au vert", de Yohann Charrin, sortie le 20 septembre 2023 (KAPFILMS)

Les protagonistes de cette aventure chorale, dessinés à gros traits comme des personnages de bande dessinée, sont incarnés par une troupe d'acteurs engagés, comédiens professionnels ou débutants et des habitants du Vercors se partageant l'affiche.

Des dialogues enlevés, une photo soignée, un montage vif rythmé par une bande originale joyeuse… Ce premier film indépendant, tourné à l'économie en 18 jours, produit sans aide, propose dans l'esprit de la comédie française populaire un regard malicieux et décalé sur des sujets au cœur de l'actualité. Une "mise au vert" réjouissante et dépaysante à partager en famille.

Affiche du film "Mise au vert", de Yohann Charrin, sortie le 20 septembre 2023 (KAPFILMS)

La Fiche

Genre : comédie

Réalisateur : Yohann Charrin

Acteurs : Frederick Guillaud, Alexandra Holzhammer, Juliette Charrin, Gabin Jouillerot, Jean-François Balmer

Pays : France

Durée : 1h 34min

Sortie : 2023

Distributeur : Kap Films

Synopsis :

Resserrer les liens familiaux, libérer ses ados de leur addiction numérique, renouer avec ses racines dans la région de son enfance ; voilà pourquoi Régis décide d’emmener femme et enfants passer des vacances surprises dans le Vercors. Une vieille maison en ruine perdue dans la forêt. Pas d’eau, pas d’électricité, encore moins de réseaux ni de wifi. Rien ne va se passer comme prévu...