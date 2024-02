"Madame de Sévigné" : un film sur l'amour étouffant d'une mère pour sa fille, terreau d'une vocation littéraire

Isabelle Brocard met en scène dans un film d'époque la relation passionnelle de Madame de Sévigné avec sa fille. Une passion que cette femme en avance sur son temps a exprimée dans une prolifique correspondance devenue œuvre littéraire. Le film sort dans les salles le 28 février 2024.

Paris, XVIIe siècle, la marquise de Sévigné (Karin Viard), veuve, femme indépendante qui a eu son heure de gloire à la cour, rêve d'un destin brillant et d'une vie indépendante pour sa fille Françoise (Ana Girardot), une demoiselle bien éduquée et intelligente.

"Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée." Madame de Sévigné à sa fille dans "Madame de Sévigné" d'Isabelle Brocard

Un soir, à l'occasion d'un bal dans les jardins du château de Versailles, le roi entreprend la jeune femme, connue pour sa grande beauté. Madame de Sévigné refuse que sa fille devienne la maîtresse du roi et préfère la marier à un noble désargenté, le comte de Grignan (Cédric Kahn).

Françoise, contrairement à ce qu'avait imaginé sa mère, s'éprend de son époux et entame une vie de soumission, enchaînant les grossesses. Celle qui s'appelle désormais la comtesse de Grignan quitte la capitale et sa mère pour suivre son mari, gouverneur de Provence. Dès lors, la marquise de Sévigné se lance dans une correspondance désespérée. Ses lettres, plus de 700 adressées à sa fille pendant près de trente ans, et des centaines d'autres envoyées à ses amis, sont devenues une œuvre immanquable de la littérature française.

Chroniqueuse du "Grand Siècle"

Plus de dix ans après Ma compagne de nuit, qui s'intéressait à la relation entre une femme et son aide-ménagère condamnée par le cancer, Isabelle Brocard explore cette fois la relation entre une mère et sa fille. À travers le cheminement des deux femmes, le film montre comment la mère projette ses propres désirs sur sa fille, jusqu'à la folie. Éprise de liberté, Madame de Sévigné, tente pourtant d'imposer ses propres aspirations sans respecter celles de sa fille, qu'elle finit par enfermer pour de bon.

Karin Viard dans "Madame de Sévigné" d'Isabelle Brocard, sortie le 28 février 2024. (JULIEN PANIE)

Avec des décors et une lumière naturelle, une intrigue qui ne laisse pas de côté le contexte historique et social de cette moitié du XVIIe siècle, la réalisatrice dresse aussi de l'intérieur un portrait du "Grand Siècle". Une époque marquée par les guerres, par une vie rude dans les provinces, éloignée des fastes parisiens, mais aussi par l'émancipation des femmes du monde, avec la naissance des salons littéraires, notamment autour de Madame de Lafayette (Noémie Lvovsky) romancière, épistolière et amie fidèle de la marquise de Sévigné. Un monde que l'on retrouve dans les lettres de cette chroniqueuse de son temps.

Si le film dessine avec finesse l'amour passionnel et extravagant d'une mère pour sa fille, et qu'il peint aussi avec justesse une époque, il passe en revanche un peu à côté de la dimension littéraire de son personnage, dans une mise en scène qui relègue l'acte d'écriture à des décors, à des accessoires, et une voix off. Mais grâce à l'interprétation du duo mère/fille incarné par une Karin Viard surprenante dans le rôle de cette femme complexe, et par la pétillante Ana Girardot, Madame de Sévigné nous éclaire, et c'est déjà beaucoup, sur les germes d'une œuvre singulière, que le film donne envie de redécouvrir.

Affiche du film "Madame de Sévigné" d'Isabelle Brocard, sortie le 28 février 2024. (AD-VITAM)

La fiche

Genre : Drame, Historique

Réalisateur : Isabelle Brocard

Acteurs : Karin Viard, Ana Girardot, Cédric Kahn, Noémie Lvovsky

Pays : France

Durée : 1h32

Sortie : 28 février 2024

Distributeur : Ad Vitam - Orange Studio

Synopsis : Milieu du XVIIe siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d’une relation fusionnelle et dévastatrice. De ce ravage, va naître une œuvre majeure de la littérature française.