"Ma vie ma gueule", autoportrait fantaisiste et décalé de la réalisatrice Sophie Fillières disparue en juillet 2023

Récit délicat et drôle du long chemin d'une femme de la cinquantaine pour retrouver sa place et le goût de la vie, le septième long-métrage de Sophie Fillières, Ma vie ma gueule, est dans les salles mercredi 18 septembre. Une sortie d'autant plus attendue et émouvante que la réalisatrice a disparu en juillet 2023, juste après le tournage du film.

Sophie Fillières a confié à ses deux enfants Agathe et Adam Bonitzer et à son monteur François Quiperé le soin d'assurer le montage du film et la postproduction. Pour autant Ma vie ma gueule n'est en rien un hommage ou un film testamentaire, Sophie Fillières n'était pas au courant de sa maladie lorsqu'elle a écrit le scénario.

L'ultime long-métrage de la cinéaste trace le chemin d'une femme pour retrouver son désir. Une voie sinueuse entre ses errements, sa peur de la mort et son goût de la joie. Cet autoportrait est découpé en trois actes : une comédie douce-amère (Pif) sur la crise de la cinquantaine d'une mère de famille, la tragédie (Paf) lorsque la vie bascule et enfin la résurrection (Youkou) de celle qui a trouvé son lieu.

Tout au long de ces trois temps, Sophie Filllières n'a pas son pareil pour raconter la vie comme elle va et ses situations cocasses, passée maîtresse dans l'art de l'autodérision. Mieux, elle offre à la poésie - les mots, les images, les séquences - une place centrale dans son récit, comme une réponse à l'absurdité de la vie.

Agnès Jaoui dans les souliers de Sophie Fillières

Même si d'autres acteurs participent avec force au film, notamment Valérie Donzelli (qui joue la sœur du personnage principal), Laurent Capelluto (une vieille connaissance) ou Philippe Katerine (lui-même), Agnès Jaoui est de tous les plans. Dans la peau de Barberie Bichette (dite Barbie), elle incarne avec subtilité cette héroïne fantaisiste qui se demande le matin combien il lui reste de douches avant la mort, brille la nuit avec son gilet jaune et engueule le jour son psychanalyste lorsqu'il refuse de prendre part à une conversation anodine. Ce personnage est l'ater ego de la réalisatrice. Agnès Jaoui nous a confirmé à quel point Sophie Fillières a poussé ce mimétisme : "Elle ne m'a pas dit : tu seras moi. Par contre, elle m'a mis ses vêtements, ses teeshirts, ses bagues que je lui rendais tous les soirs, ses chaussures qui font une démarche particulière…". Et d'ajouter : "C'était filmé chez elle, avec ses amis ! Et les scènes avec son psy ont été tournées chez son psy, avec son psy. Donc, bon…".

Fantasque et maladroit, Ma vie ma gueule bouleverse et surprend par sa lumière. À l'image de cette scène où Barberie laisse ses enfants, Rose (Angelina Woreth) et Junior (Edouard Sulpice) sur le quai, pour s'échapper dans les Highlands écossais. Un au revoir joyeux et confiant. Une scène troublante tant elle se révèle aujourd'hui prémonitoire.

La fiche

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Sophie Fillières

Acteurs : Agnès Jaoui, Valérie Donzelli, Philippe Katherine, Angelina Woreth, Edouard Sulpice

Pays : France

Durée : 1h39

Sortie : 18 septembre 2024

Synopsis : Barberie Bichette, qu'on appelle à son grand dam Barbie, a peut-être été belle, peut-être été aimée, peut-être été une bonne mère pour ses enfants, une collègue fiable, une grande amoureuse, oui peut-être… Aujourd'hui, c'est noir, c'est violent, c'est absurde et ça la terrifie : elle a 55 ans (autant dire 60 et bientôt plus !). C'était fatal mais comment faire avec soi-même, avec la mort, avec la vie en somme...