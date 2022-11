"Les Miens" : Roschdy Zem devant et derrière la caméra d’un film choral sur la famille

Passé à la mise en scène avec des succès tels qu’Omar m’a tuer et Chocolat, l'acteur-réalisateur Roschdy Zem est constant dans le renouvellement de ses sujets. Les Miens, sur les écrans mercredi 23 novembre, est consacré à une famille en crise, où chacun règle ses comptes tout en voulant rester fidèle au clan. Le réalisateur et Maïwenn en tête d’affiche, sont au diapason.

Culture et sentiments

Moussa (Sami Bouajila) est affectueux et généreux avec les siens. Il est le seul à défendre son frère Ryad (Roschdy Zem), présentateur et journaliste sportif vedette de la télévision, qui passe pour un égoïste. Victime d’un traumatisme crânien, Moussa tombe dans le coma et se réveille méconnaissable. Il fait le procès de chacun, se brouille avec tout le monde, sauf Ryad.

Film choral, Les Miens dépeint un clan uni par les émotions, sujet qui colle parfaitement au tandem Roschdy Zem et Maïwenn, coscénariste et interprète du film. Leurs origines maghrébines les lient dans l'exploration d'une culture et de sentiments communs. Ils passent dans Les Miens par la famille. Jusqu’à l’accident qui va la fissurer. Ce film, le plus personnel de Roschdy Zem, tourne en tragi-comédie le cataclysme causé par le traumatisme crânien de son propre frère.

ADN

Roschdy Zem sait filmer et donner du rythme depuis ses débuts derrière la caméra. Avec ses nombreux personnages, Les Miens enchaîne les réunions familiales autour de Moussa, et les rapports qu'il entretient avec son frère Ryad. Sa rancune brutale envers la famille contraste avec une admiration naïve pour son préféré. Tous deux formant un clan dans le clan.

On retrouve chez Roschdy Zem l’effervescence des films de Maïwenn, dans l’écriture et dans des choix de mise en scène. Pas de copier-coller, mais une continuité transparaît entre Les Miens et ADN de l’actrice-réalisatrice. Ce qui n’enlève rien à la patte de Roschdy Zem, toujours juste dans l’expression des sentiments.

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Roschdy Zem

Acteurs : Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila, Meriem Serbah, Rachid Bouchareb, Abel Jafri, Carl Malapa

Pays : France

Durée : 1h25

Sortie : 23 novembre 2022

Distributeur : Le Pacte

Synopsis : Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…