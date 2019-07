"L'horizon de Jean" : Jean-Marie Bigard méconnaissable dans une fable sur l'autisme

"L'horizon de Jean", c'est le nouveau court-métrage réalisé par Presci Andreani, qui a choisi le comédien Jean-Marie Bigard comme acteur principal. Bigard connu en tant humoriste, est méconnaissable. "J'ai lu le scénario que m'a envoyé Presci. Je crois aux sirènes, au Père Noël, aux miracles (…) ça m'a emballé d'incarner ce père qui a peur de mourir, pas pour lui, mais pour que son fils puisse continuer d'exister. Mais son fils lui dit 'y'a pas de problèmes papa' ", explique l'acteur.

Alors pourquoi l'univers de Presci Andreani ? "C'est l'amour universel, les choses qui ne se maitrisent pas et qui arrivent quand même, à des miracles quoi", précise Jean-Marie Bigard.

Un film sur les différences

Pourquoi le choix de l'humoriste pour ce rôle ? "Je voulais créer la surprise en faisant un film à contre-emploi. Un jour, je venais de finir d'écrire le scénario, je vois un reportage avec Jean-Marie et je le vois, pas comme d'habitude. Il m'a profondément touchée", révèle Presci Andreani.



Un film qui rend hommage aux différences également. "Quelque chose m'a beaucoup touchée. Une de mes meilleures amies a un enfant autiste. Elle me disait 'oui on dit que mon fils est fou'. Ce que je trouve extrêmement violent, mais elle disait que c'était normal. Ça m'avait fait beaucoup de mal. Pour une fois, je voulais que mon héros soit différent. Pour une fois, que ce serait quelqu'un qui est autiste, et l'heureux élu, le héros de ma fable. Et on voit qu'il n'est pas si fou que ça", termine la réalisatrice.

Le JT

Les autres sujets du JT