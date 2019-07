Les acteurs Jean Reno et Jamel Debbouze parmi les voix françaises du prochain "Roi Lion"

Ce remake du célèbre film d'animation est attendu en France le 17 juillet prochain. Tourné en images de synthèses, il reprend l'intrigue du long métrage primé aux Oscars.

On connaît désormais les interprètes des voix françaises du futur remake très attendu du Roi Lion, attendu au cinéma le 17 juillet prochain. Plus de vingt après, Jean Reno prêtera une nouvelle fois sa voix à Mufasa, le père du petit lion Simba. Le comédien Jamel Debbouze, quant à lui, fera vivre le suricate Timon à l'écran et formera un tandem avec l'humoriste Alban Ivanov, qui interprétera le phacochère Pumbaa. La célèbre chanson "L’Histoire de la vie", qui ouvre le film, est interprétée par China Moses.

Disney a également dévoilé les noms des autres acteurs et actrices, parmi lesquels Rayane Bensetti (Simba adulte), Anne Sila (Nala adulte), Sabrina Ouazani (la hyène Shenzi), Michel Lerousseau (Scar), Daniel Kamwa (Rafiki).

Ce nouveau film réalisé avec des images de synthèse reprend l'intrigue du film d'animation primé aux Oscars en 1995 pour la meilleure musique et la meilleure chanson. Les spectateurs retrouveront donc le lionceau Simba pendant la fuite du royaume de son père et le terrible oncle Scar. Ce nouveau long métrage est réalisé par Jon Favreau, qui était déjà aux commandes lors du remake du Livre de la Jungle en 2016.