"Le voyage en pyjama", de Pascal Thomas : les pérégrinations d'un quadragénaire, entre vaudeville et chronique existentielle

Le voyage en pyjama, 20e film de Pascal Thomas, dresse le portrait d'un professeur de lettres en congés sabbatique, qui remonte le fil de sa vie à l'occasion d'une vadrouille à vélo. Un film sympathique et léger, comme son personnage principal, à voir dans les salles à partir du 17 janvier 2024.

Victor (Alexandre Lafaurie), professeur de lettres, marié, propriétaire d'une grenouille météorologue, a décidé de prendre un congé sabbatique d'un an. Il accompagne à l'aéroport sa femme, Anne (Barbara Schulz), qui s'envole pour un voyage humanitaire, manifestement avec son amant. N'ayant pas pris le temps d'enfiler un pantalon, c'est en pyjama que Victor croise à l'aéroport Sofia (Anouchka Delon) la femme de l'amant de son épouse, et qu'il décide de la suivre sur les chemins de Compostelle, à bicyclette.

Vite fatigué de suivre l'énergique Sofia, Victor bifurque et continue seul sa route. "On ne peut rien prévoir...", déclare ce rêveur qui se laisse "porter comme un bouchon au fil de l'eau". De retrouvailles en rencontres, il remonte le temps, retrouve ses ex-petites amies, mais aussi son ancien prof de latin, devenu gentleman cambrioleur (Pierre Arditi).

Le tribunal des ex

Victor, qui avoue ne "pas se comprendre lui-même", finira-t-il par y voir plus clair ? Sa petite escapade se terminera-t-elle, comme le lui prédit une de ses anciennes maîtresses (Irène Jacob) par "un retour chez maman… Devant un tribunal onirique des femmes de sa vie, il réclame l'indulgence. Et c'est bien avec une maman, mais pas celle qu'on croit, que Victor achèvera in fine son "voyage en pyjama".

"Le voyage en pyjama", de Pascal Thomas, sortie le 17 janvier 2024. (LES FILMS FRANCAIS)

Entre vaudeville et chronique existentielle, ce nouveau film de Pascal Thomas dessine le portrait d'un quarantenaire à la croisée des chemins. On suit avec plaisir cette déambulation filmée dans de jolis paysages bucoliques et printaniers, rythmée par une musique originale enjouée signée Reinhardt Wagner. La mise en scène, efficace, est composée de saynètes drôles et bien ficelées, qui s'enchaînent avec la fluidité de la rivière, du vélo, du vespa, ou encore des trains qui traversent le film.

On se réjouit avec Victor de cette promenade sans but, une récréation dans un monde où la plupart des gens en poursuivent un, mais cette fable légère et sympathique nous laisse, comme Victor passant dans la vie sans s'arrêter, une impression de courant d'air frais, sans plus.

Affiche du film "Le voyage en pyjama" réalisé par Pascal Thomas (DR)

La Fiche

Genre : Comédie dramatique, Romance

Réalisateur : Pascal Thomas

Acteurs : Alexandre Lafaurie, Barbara Schulz, Constance Labbé, Lolita Chammah

Pays : France

Durée : 1h29 min

Sortie : 17 janvier 2023

Distributeur : Les Films Français

Synopsis : Victor, la quarantaine, professeur de lettres en vacances et prévisionniste amateur à Météo-France, est un feu follet, un dilettante sympathique, qui se laisse vivre au gré du vent, aux côtés de sa compagne, Anne, qui commence à s’en fatiguer. Dans ce road-movie en forme de chronique sentimentale à la fois burlesque et mélancolique, il va faire le tour des lieux de son passé. Il retrouvera "ce que sont devenus" ses amies et amis. Il croisera surtout ses anciennes compagnes. Toutes le regrettent mais elles ont toutes aussi quelque chose à lui reprocher : peut-être parce qu’elles ont trop aimé cet être si aimable, rêveur, imprévisible, mais surtout insaisissable… Allez savoir