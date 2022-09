"Le sixième enfant" : la maternité à tout prix dans le premier film poignant de Léopold Legrand

Dans ce premier long-métrage adapté d'un roman, Léopold Legrand raconte l'histoire d'un pacte diabolique entre deux couples, l'un dans la détresse sociale avec cinq enfants, un sixième en route, et l'autre, aisé mais stérile.

Adapté du roman d'Alain Jaspard, Pleurer des rivières, Le sixième enfant, premier long-métrage de Léopold Legrand, met en scène un bébé et deux couples, l'un riche et stérile, l'autre pauvre, avec déjà cinq enfants à charge. Ce drame porté par un quatuor de comédiens prestigieux sort en salles le 27 septembre 2022.

Franck (Damien Bonnard), ferrailleur, vit avec sa femme et ses cinq enfants dans une caravane. Il s'en sort déjà difficilement quand il se retrouve mêlé à une bagarre qui tourne mal et le conduit devant les juges. Julien (Benjamin Lavernhe, de la Comédie-Française), son avocat, se débrouille pour lui obtenir une relaxe.

À l'occasion d'une visite sur le terrain des gens du voyage où est installée la caravane du ferrailleur, Julien et sa femme Anna (Sara Giraudeau) avouent à Franck et Meriem (Judith Chemla), enceinte de leur sixième enfant, qu'ils sont stériles. Quelques jours plus tard, Franck, se sentant acculé, sollicite un rendez-vous avec l'avocat pour lui proposer un arrangement…

Figure iconique de la mère

Adapté du roman d'Alain Jasper, ce premier long-métrage de Léopold Legrand aborde la délicate question du désir d'enfant, et de la parentalité. Anna et Julien ont manifestement traversé toutes les épreuves qu'un couple stérile doit affronter pour avoir un enfant, sans succès. Anna ne supporte plus la tristesse de leur grand appartement vide, sans enfant.

De l'autre côté, pour Meriem et Franck, heureux parents d'une grande fratrie, l'arrivée d'un sixième enfant risque de briser le fragile équilibre de leur vie précaire. Ces deux détresses vont trouver un point de rencontre dans un arrangement au départ aussi inimaginable, pour les avocats, attachés au droit, que pour les ferrailleurs, fervents catholiques. L'initiative est lancée par les hommes, rapidement débordés par la volonté des deux femmes qui vont tout mettre en œuvre pour réaliser ce projet fou hors la loi…

Sans jugement moral, le film explore toute la palette de sentiments qui traversent les deux couples, lancés dans cette folle entreprise. Avec des images fortes, parfois même iconiques autour de la figure mystique de la mère, la caméra, au plus proche des personnages, capte le désir fou de maternité d'Anna, prête à transgresser la loi en toute connaissance de cause (elle est aussi avocate), puis le basculement et la jouissance enfantine qu'elle ressent à "jouer" à la future maman.

On partage également la stupeur, la colère de Julien, piégé par Anna, mais aussi la peine silencieuse de Franck, ou encore la souffrance de Meriem, qui dans ce geste d'abandon pousse à l'extrême l'amour sacrificiel d'une mère.

Quatuor

Sara Giraudeau, Judith Chemla, Benjamin Lavernhe et Damien Bonnard composent un quatuor virtuose, où chacun joue sans fausse note sa partition d'une tragédie humaine complexe. Le sixième enfant est aussi le récit d'un choc entre deux mondes que tout oppose, l'expression d'une fracture sociale ici gommée par la complicité des deux "mères" autour de l'enfant qui arrive.

Avec ce premier long-métrage, Léopold Legrand, lui-même sensibilisé par son histoire personnelle à ces questions d'abandon et d'adoption, évite l'écueil de la caricature sur un sujet qui pourrait l'y précipiter, avec une mise en scène sans gras et des comédiens d'une sobriété bouleversante.

Affiche du film "Le sixième enfant", de Léopold Legrand (PYRAMIDE DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Léopold Legrand

Acteurs : Sara Giraudeau, Judith Chemla, Benjamin Lavernhe (de la Comédie-Française), Damien Bonnard

Pays : France

Durée : 1h32

Sortie : 27 septembre 2022

Distributeur : Pyramide Distribution

Synopsis : Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.