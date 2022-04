"Le Secret de la cité perdue" : un casting cinq étoiles dans un film d’aventures attendu

Rare blockbuster dans les salles, Le Secret de la cité perdue, sur les écrans mercredi 20 avril, a délogé The Batman à la tête du box-office américain. Un engouement sans doute motivé par son casting alléchant : Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe et Brad Pitt en guest star. Mais les acteurs semblent eux-mêmes s'y être égarés.

Sandra Bullock aventurière

Loretta Sage écrit des best-sellers d’aventure. Mannequin, Alan incarne pour ses couvertures de livres son héros, et participe à la promotion de son dernier ouvrage. Quand elle est enlevée par un magna féru d’archéologie, Alan veut prouver qu’il n’est pas qu’un homme de papier. Il se lance à sa rescousse dans une jungle où se trouverait un fabuleux trésor dont elle aurait la clé.

Aaron et Adam Nee, d'ailleurs promus depuis ce Secret de la cité perdue au remake des Maîtres de l’univers pour Netflix, réalisent un film qui a vieilli avant l’heure. Une mixture entre Le Magnifique (Philippe de Broca, 1973) et Indiana Jones (Les Aventuriers de l'arche perdue, Steven Spielberg, 1981) où les gros bras sont féminisés en Loretta Sage (Sandra Bullock). Cela fait depuis Alien (Ridley Scott, 1978) que les héros sont féminisés, mais le ton est ici à la parodie, comme dans A la Poursuite du diamant vert (Robert Zemeckis.1984).

Ambitieux mais maigre

Pourquoi pas ? Destiné aux plus jeunes, le film, sage comme Loretta Sage, l'héroïne qu'interprète donc Sandra Bullock, est dans les clous. Mais il ne décolle pas, est tourné sans envergure, pourtant dans des décors paradisiaques et spectaculaires, avec des stars. C’est encore Brad Pitt qui s’en sort le mieux dans ses deux apparitions. Maigre.

Ambitieux, le film vaut pour son casting, où Sandra Bullock (également productrice) remplace Belmondo et Harrison Ford réunis. Les autres se sont bien amusés sur le tournage. Cette féminisation ne suffit pas à sauver un film téléphoné, écrit par cinq scénaristes, et réalisé à deux, mais sans doute pas pour deux sous.

L'affiche du "Secret de la cité perdue" de Aaron et Adam Nee (2022). (PARAMOUNT PICTURES FRANCE)

La fiche

Genre : Aventures

Réalisateurs : Aaron Nee et Adam Nee

Acteurs : Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h52

Sortie : 20 avril 2022

Distributeur : Paramount Pictures France



Synopsis : Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé à prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu’il incarne dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière. Propulsés dans une grande aventure au cœur d’une jungle hostile, ce duo improbable va devoir faire équipe pour survivre et tenter de mettre la main sur l’ancien trésor avant qu’il ne disparaisse à jamais.