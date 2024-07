"Le Médium" d'Emmanuel Laskar : Louise Bourgoin dans un premier film sur la mort, plein de fantaisie

Emmanuel Laskar, acteur et metteur en scène de la compagnie théâtrale Les Chiens de Navarre, signe un premier long-métrage sensible et drôle sur le deuil et sur les rapports que nous entretenons avec la mort. Le Médium sort dans les salles le mercredi 10 juillet.

Michael Monge (Emmanuel Laskar), la quarantaine, vient de perdre sa mère, Barbara (Noémie Lvovsky), médium dans un petit village du Var, et aussi sa petite amie, qui le quitte en plein enterrement.

Michael a hérité des dons de médium de sa mère, mais il ne souhaite pas reprendre le flambeau, malgré l'insistance et le désespoir des anciens patients de sa mère.

Sa sœur Myriam (Maud Wyler), elle aussi, aimerait qu'il mette à profit ses talents, mais rien ni personne ne parvient à le convaincre, jusqu'au jour où il rencontre Alicia (Louise Bourgoin), une artiste persuadée de sentir dans sa magnifique villa la présence de son mari architecte décédé.

Un "exorciste" poétique

Avec ce premier long-métrage, Emmanuel Laskar, déjà remarqué pour son court-métrage Calme ta joie, aborde la question de la mort et du deuil sur un ton décalé. Dans les pas de ce personnage de Mickael, anti-héros aux allures d'adolescent persistant, un peu gauche, timide, le film nous embarque dans un univers plein de fantaisie, de mélancolie et de drôlerie mêlées.

Dans la compagnie de "fantômes" stylisés bien vivants, une romance inattendue se tisse entre deux personnages enfermés dans le deuil et la solitude, en quête d'un bonheur hors des sentiers battus. Chacun vit avec des fantômes, dont il faut comprendre et accepter la présence, nous dit de manière parabolique ce film naturaliste en forme de fable, qui fait penser à cet égard au cinéma d'Éric Rohmer.

"Le Medium" d'Emmanuel Laskar, sortie le 10 juillet 2024. (LES FILMS DU BELIER / ALINA FILM)

On s'attache à la nonchalance réconfortante de Mickael, incarné par le réalisateur. Emmanuel Laskar se sort plutôt bien de son travail à double casquette, d'un côté et de l'autre de la caméra. Louise Bourgoin incarne avec sensibilité le personnage d'Alicia, désarmée par un Mickael aux antipodes de son très sûr de lui défunt mari.

Stéréotypes du masculin et du féminin redessinés, Emmanuel Laskar déploie cette histoire dans une mise en scène sur le fil, prenant le risque de glisser parfois dans le grotesque. Mais il parvient à maintenir presque tout au long du film la corde à l'endroit juste, en jouant la parodie sans tomber dans la caricature d'un genre rarement exploré sous cet angle. Un "exorciste" version poétique et touchante.

Affiche du film "Le Medium" d'Emmanuel Laskar, sortie le 10 juillet 2024. (AD VITAM)

La fiche

Genre : Comédie, Romance

Réalisateur : Emmanuel Laskar

Acteurs : Emmanuel Laskar, Louise Bourgoin, Noémie Lvovsky

Pays : France

Durée : 1h 20

Sortie : 10 juillet 2024

Distributeur : Ad Vitam

Synopsis : Michael cumule les tracas. Il n'accepte ni sa rupture amoureuse, ni l'héritage de sa mère récemment décédée : le don de communiquer avec les morts. Débordé par son chagrin, il refuse d'assumer sa vocation de médium. Mais sa rencontre avec Alicia, jeune artiste charismatique convaincue de la présence de son mari décédé, va le pousser à changer d'avis...