"Le mal n'existe pas" : avec cette fable écologique en forme de thriller, le réalisateur japonais Ryūsuke Hamaguchi bouscule la matière cinématographique

"Le mal n'existe pas" est une expérience sensorielle et plastique passionnante qui dit la nécessité et l'urgence de préserver les équilibres de la nature.

Après Drive My Car en 2021, le réalisateur japonais Ryūsuke Hamaguchi offre un nouveau long-métrage puissant et singulier, né d'un projet avec la compositrice Eiko Ishibashi. Le mal n'existe pas, Lion d’argent de la 80e édition de la Mostra de Venise, sort dans les salles le 10 avril.

Takumi vit seule avec sa fille au milieu d'une forêt près d'un village proche de Tokyo. "Homme à tout faire", il mène avec les autres membres de la communauté une vie simple, en harmonie avec la nature qui l'entoure et qu'il connaît bien. Un projet de "Glamping" (camping glamour) dans le secteur va bouleverser la vie de Takumi et de l'ensemble du village, tandis qu'en filigrane, sourd le drame.

Le film s'ouvre sur un très long travelling sous les arbres, la caméra tournée vers le ciel, accompagné d'une musique lancinante, composée de boucles qui s'enchaînent à l'infini. Puis le son s'arrête net, pour laisser apparaître une fillette, petit chaperon bleu dans les sous-bois, qui gambade pour rentrer chez elle.

On ne sait pas quoi, ni quand, mais dès les premières images, et dès les premières notes, on sait qu'un drame se prépare. Puis le scénario nous emmène sur une autre piste, celle d'une chronique sociale et écologique, dans laquelle s'opposent deux mondes : celui des gens de la ville, leur arrogance et leur avidité, et celui d'une communauté vivant au plus près de la nature, dans le respect de la faune, de la flore et de l'eau de source qui alimente tout le village et permet à l'une des habitantes de faire les meilleures soupes udons de la région.

Ce qui descend irrémédiablement de l'amont vers l'aval, le trajet des cerfs, les équilibres à préserver… Pendant que Takumi se charge de montrer de quoi est faite la vie du village aux deux agents du projet "Glamping" venus pour tenter de convaincre de l'intérêt du projet, le drame finit par arriver, quand on ne l'attend plus.

Un projet musical

Ce dernier film du réalisateur japonais est né d'un projet avec Eiko Ishibashi, la compositrice de la musique de son précédent film, Drive My Car. Hamaguchi a réalisé des images pour Gift, un concert live d'Ishibashi, puis ces images ont nourri le nouveau long-métrage d'Hamaguchi, dont la bande originale a été composée par Ishibashi.

Cette genèse particulière, mais aussi tant d'autres choses savamment orchestrées, donnent une texture extrêmement singulière à ce nouveau film de Ryūsuke Hamaguchi qui, dès les premières images et les premiers sons, nous enveloppe et nous plonge dans un état quasi hypnotique.

"Le mal n'existe pas" de Ryūsuke Hamaguchi, sortie en France le 10 avril 2024. (PANDORA FILMS / NEOPA / FICTIVE)

Tanaki accomplit les gestes du quotidien, ancestraux – chercher l'eau, couper le bois – avec la méticulosité et la lenteur qui s'imposent, pendant que sa fille gambade dans les bois, insouciante. Hamaguchi filme cette vie simple, la lumière, et la beauté de la nature, comme s'il s'agissait d'un monde précieux, à préserver, d'un monde quasi irréel, déjà presque disparu.

Le réalisateur construit son film comme une partition musicale augmentée d'une ligne pour les images, composant un ensemble parfaitement orchestré par un montage d'une précision de métronome, avec ces notes du diable posées, jusqu'au drame, sur les images d'un paradis perdu.

Fable écologique d'une beauté saisissante et thriller implacable, dont l'issue, sèche comme un coup de hache, est laissée à l'interprétation du spectateur, ce nouveau film de Ryūsuke Hamaguchi est une merveille, qui propose au spectateur une expérience cinématographique d'un nouveau genre.

Affiche du film "Le mal n'existe pas" de Ryūsuke Hamaguchi, sortie en France le 10 avril 2024. (DIAPHANA DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Ryūsuke Hamaguchi

Acteurs : Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ayaka Shibutani

Pays : Japon

Durée : 1h47

Sortie : 10 avril 2024

Distributeur : Diaphana Distribution

Synopsis : Takumi et sa fille Hana vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d’un "camping glamour" dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire tout confort vers la nature, va mettre en danger l’équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois...