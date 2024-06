"Kinds of Kindness" : le réalisateur Yorgos Lanthimos signe un triptyque inégal

Si le réalisateur grec parvient depuis ses débuts à rassembler public et critique, il a aussi ses détracteurs. Après Mise à Mort du Cerf Sacré ou The Lobster, Yorgos Lanthimos est de retour, cette fois dans un film à sketches.

Avec Kinds of Kindness, présenté en compétition au Festival de Cannes, il distille dans trois histoires différentes sa vision acide d'une humanité en quête de sens. Le film sort en salle le mercredi 26 juin 2024.

Trois histoires et un casting

Avec un casting de classe où l'on retrouve Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe et Margaret Qualley, le nouveau film de Yorgos Lanthimos joue de subtilités narratives qui enchanteront ses adeptes et laisseront sur le bord du chemin les autres.

Dans un premier plan, un employé tente de prendre le contrôle de sa vie, mais rencontre des oppositions constantes. Dans la deuxième histoire, un mari retrouve son épouse disparue en mer, mais ne la reconnaît pas. Dans le dernier récit, une femme en quête de vérité dans un groupe religieux est investie du message qu’elle était venue y chercher.

Sophistication et complexité

Avec Kinds of Kindness, Yorgos Lanthimos clive toujours autant le public (le film s’est fait autant siffler qu’applaudir au Festival de Cannes), une constance depuis The Lobster. Si le cinéaste faisait la démonstration de son art de l’image sophistiquée dans ses précédents films, il met ici toute son énergie dans une forme narrative complexe. D’abord en racontant trois histoires, puis en donnant des rôles différents aux mêmes acteurs dans un même récit, enfin en jouant de chausse-trappes où il aime nous perdre, sans forcément nous retrouver.

Toutefois, comme disait Jean-Luc Godard, "l’important n’est pas de comprendre, mais que cela soit beau". Beau, Kinds of Kindness l’est sur bien des points, notamment dans la prestation de Willem Dafoe, présent dans les trois parties du film. Mais il y a comme une descente aux enfers, chaque histoire s'avérant plus faible que la précédente. L’on retrouve le style reconnaissable de Lanthimos qui aime s’attarder sur les détails gores et anatomiques des corps abîmés, disloqués, brisés, à l’image des vies déstructurées, en quête d’une harmonie distante, qui, une fois atteinte, s’avère ennuyeuse. Yorgos Lanthimos est donc fidèle à lui-même, la surprise opère toujours, même si l’on peut une fois de plus trouver le réalisateur très formel.

La fiche

Genre : Drame

Réalisateur : Yorgos Lanthimos

Acteurs : Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Mamoudou Athie, Hong Chau, Susan Elle, Merah Benoit, Jess Weiss (II), Victoria Harris

Pays : Irlande / Grande-Bretagne / Etats-Unis

Durée : 2h44

Sortie : 26 juin 2024