"Jeanne" : un film de Bruno Dumont sur la Pucelle d'Orléans porté par une bouleversante actrice de dix ans

Après "Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc" il y a deux ans, Bruno Dumont poursuit avec "Jeanne", son exploration de la Pucelle d'Orléans. Un film profond, sensible, interprété par la même comédienne, Lise Leplat Prudhomme, âgée de dix ans.

Jeanne est la suite de Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc – interprété par la même comédienne, Lise Leplat Prudhomme. On est en 1429, en pleine de Guerre de Cent ans, l’héroïne a déjà délivré la ville d'Orléans. Et s’apprête à mener bien d’autres combats, dont la bataille de Paris, malgré l’opposition du roi. La Pucelle d’Orléans dérange, la défaite de Paris lui coûtera cher, son arrestation, le procès de Rouen, le bûcher. Lise Leplat Prudhomme joue le rôle de Jeanne d'Arc dans "Jeanne" de Bruno Dumont. (3B Productions)

Voici pour l’histoire. Que respecte Bruno Dumont, du moins pour la chronologie, fidèle à la pièce de Charles Péguy dont il s’est inspiré. Mais ce qu’il filme, c’est surtout le récit d’une jeune fille habitée par la grâce qui lui confère sa force : une conviction solide qui la rend inflexible (les scènes représentant son intransigeance face aux clercs au procès sont éloquentes).

Acteurs non professionnels

L'opiniâtreté à toute épreuve de Jeanne se lit dans son regard perçant, merveilleusement saisi par le cinéaste. Epoustouflante Lise Leplat Prudhomme. A ses côtés, une foule d’acteurs pour la plupart inconnus (à l’exception notable de Fabrice Luchini, excellent et grave en Charles VII), des "gueules" comme Dumont sait en trouver et valoriser à la manière d'un Pasolini.

Les films du Losange/YouTube

Pour nourrir son récit, le cinéaste du Nord s’appuie aussi sur les lieux : ainsi les étendues de dunes (cadre récurrent de son œuvre), enveloppent littéralement les scènes autour des batailles – qui, elles ne sont pas représentées. Tandis que dans la deuxième partie du film, consacrée au procès de Jeanne d'Arc, l’architecture des cathédrales l’emporte, majestueuse, redessinant complètement l’action.

Enfin les dialogues, l’un des atouts du film. Une délicieuse impression d’irréel et d’abstrait émane des échanges sur la guerre : comme ces conversations, plus spirituelles que stratégiques parmi les collines de sable, entre Jeanne en armure, des autorités ecclésiastiques portant leurs plus beaux habits, ou encore des seigneurs de la guerre à la parole pauvre et maladroite. A l’inverse, le procès pour sorcellerie contre Jeanne offre une série de dialogues théologiques de haute tenue... et d’une grande drôlerie.

Une bande originale signée Christophe

Ah, on allait oublier : le parti pris musical de Jeanne peut en déconcerter plus d’un. Des sonorités électroniques saturées et planantes, signées du chanteur Christophe (qui fait également une apparition des plus réussies). A vous de juger. C’est une manière, selon Bruno Dumont, d’ancrer l’histoire dans le présent. L’esprit de contemplation, laisse-t-il entendre, est aussi d’aujourd’hui.

La fiche

Genre : Historique

Réalisateur : Bruno Dumont

Acteurs : Lise Leplat Prudhomme, Annick Lavieville, Justine Herbez

Pays : France

Durée : 2h17

Sortie : 11 septembre 2019

Distributeur : Les Films du Losange

Synopsis : Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission et refusant de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.