"Jamais plus" : l'adaptation du best-seller de Colleen Hoover avec Blake Lively convaincante en Lily Bloom

Le livre éponyme de l'écrivaine américaine Colleen Hoover, "Jamais plus", s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, notamment grâce à "BookTok", la communauté de l'application TikTok centrée sur les livres et la littérature.

C'est le deuxième roman le plus vendu en France durant l'année 2023. Et le phénomène littéraire sorti en 2026 arrive sur grand écran. L'adaptation en film de Jamais plus (It Ends With Us en version originale) de l'autrice américaine Colleen Hoover sort mercredi 14 août en salles.

Le film est réalisé par Justin Baldoni et a pour tête d'affiche Blake Lively. Tout comme le roman, l'histoire tourne autour d'une relation toxique, de violences conjugales et d'un triangle amoureux compliqué.

Lily Bloom, l'héroïne du livre, interprétée par Blake Lively (connue pour ses rôles dans la série Gossip Girl ou le film Adaline), est une jeune femme américaine qui, après une enfance marquée par la violence familiale, trouve la force de déménager à Boston pour réaliser son rêve : ouvrir sa propre boutique de fleurs. Lily rencontre alors Ryle Kincaid, interprété par Justin Baldoni, neurochirurgien séduisant et charismatique. Leur rencontre mène rapidement à une relation passionnée, qui va mal tourner.

D'une part, parce que Ryle cache une personnalité beaucoup plus sombre et violente qui lui rappelle la relation de ses parents, et d'autre part, car son premier amour, Atlas Corrigan, joué par Brandon Sklenar, (connu pour ses rôles dans Mapplethorpe et Vice), va soudainement refaire surface dans sa vie.

Blake Lively en Lily Bloom, point fort du film

Si certains lecteurs n'ont pas été franchement ravis du choix du casting, un élément clé du film est quand même Blake Lively dans le rôle de Lily Bloom. L'autrice du livre, Colleen Hoover, explique que la force "la plus impressionnante" de l'actrice est "sa capacité à transmettre les conflits internes et les défis externes de son personnage avec tant de nuances et de subtilité".

Blake Lively apporte un nouveau regard sur Lilly Bloom, un certain recul sur les situations et une maturité et vulnérabilité. Nous sentons son bonheur lors de l'ouverture de sa boutique et nous sentons son malaise et sa crainte face au comportement toxique et violent de son conjoint.

Justin Baldoni, qui porte dans ce film la double casquette acteur/réalisateur, salue la façon dont Lively interprète Lily : "Forte, drôle et intelligente, tout ce que l'on attend d'une héroïne féminine".

La trame et les problèmes du roman conservés

Le livre avait, à sa sortie, fait l'objet de nombreuses polémiques quant à son traitement des relations malsaines. Le récit est présenté comme un triangle amoureux entre Lily, Ryle et Atlas. Cette présentation est trompeuse. L'essentiel du livre porte sur la relation entre Lily et Ryle, qui devient toxique petit à petit, jusqu'à une violence physique de Ryle sur Lily. Le récit progresse suffisamment lentement pour que les lecteurs soient surpris de découvrir le véritable caractère de Ryle.

Par ailleurs, l'autrice Colleen Hoover avait fait l'objet de nombreuses critiques suite à son idée de livre de coloriage inspiré de son propre livre. Ce produit dérivé de la star des lecteurs Young Adults a, contre toute attente, rencontré une forte résistance. Très forte. Et pour cause : les critiques ont pointé du doigt l'appât du gain et l'enrichissement de l'autrice, surfant sur la question délicate des violences conjugales.

Photo de Lily Bloom et Ryle Kincaid (interprétés par Blake Lively et Justin Baldoni) tirée du film "Jamais plus". (SONY PICTURES)

Pour cette adaptation, la réalisation soignée de Justin Baldoni pourrait cacher les problèmes présents dans le livre. Ce long-métrage s'annonce déjà comme la romance de l'été, avec son affiche et bande-annonce romantiques mais il est important de rappeler qu'il s'agit avant tout, malgré le marketing et l'emballement de certains lecteurs, de l'histoire de relations toxiques et de violences conjugales.

Il peut être intéressant de le voir pour découvrir l'univers Hoover sous le prisme de Justin Baldoni, qui signe avec ce film sa toute première réalisation. Néanmoins, pour tous ceux qui avaient des reproches à adresser au livre, ils risquent bel et bien de les retrouver sur grand écran.

Affiche du film "Jamais plus", en salle le 14 août 2024. (SONY PICTURES)

La fiche

Genre : Drame/Drame-romantique

Réalisateur : Justin Baldoni

Acteurs : Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar

Pays : États-Unis

Durée : 2h10

Sortie : 14 août 2024

Distributeur : Sony Pictures

Synopsis : Lily Bloom surmonte une enfance traumatisante et décide de prendre un nouveau départ à Boston et poursuivre son rêve de toujours d'ouvrir sa propre boutique de fleurs. De sa rencontre fortuite avec le charmant neurochirurgien Ryle Kincaid naît une relation intense mais alors que les deux tombent profondément amoureux, Lily commence à entrevoir des aspects de Ryle qui lui rappellent la relation de ses parents. Lorsqu’Atlas Corrigan, le premier amour de Lily, réapparaît soudainement dans sa vie, sa relation avec Ryle bascule.