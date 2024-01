"Iron Claw" : le destin funeste d'une famille de grands catcheurs américains

Dans son troisième long-métrage, Sean Durkin dresse le portrait de la famille Von Erich, qui a marqué l'histoire du catch dans les années 1980. Iron Claw sort en salles le 24 janvier 2024.

Le film s'ouvre sur une scène en noir et blanc dans laquelle, sur le ring, Fritz Von Erich terrasse son adversaire grâce à sa prise historique "Iron Claw", la "griffe de fer" en français, qui consiste à broyer la tête de son adversaire entre ses doigts.

Fritz Von Erich compte sur le catch pour sortir sa famille de la pauvreté, tandis que sa femme a plutôt tendance à s'en remettre à Dieu. Toujours est-il qu'une décennie plus tard, la famille, qui s'est agrandie, vit dans une maison cossue où les quatre garçons mangent à leur faim. Kevin, l'aîné, est devenu catcheur et Fritz espère qu'il pourra obtenir la ceinture qu'il n'a jamais réussi à décrocher, celle de champion du monde... D'une ambition sans limites, ce père tyrannique fait tour à tour monter ses quatre garçons sur le ring.

Ce troisième film est largement inspiré de l'histoire réelle de cette famille de catcheurs marquée par le succès et les drames. Un destin si funeste qu'on le trouverait exagéré s'il sortait de l'imagination d'un scénariste.

Bêtes de foire

Iron Claw nous plonge dans l'univers du catch, une discipline entre le sport de combat et le show, corps bodybuildés, costumes outrés, ambiance survoltée, qui met en scène dans ses combats de manière spectaculaire les codes de la virilité. "Est-ce que c'est du chiqué", demande Pam à Kevin lors de leur premier rendez-vous amoureux ? On comprend vite que ce n'est pas forcément le plus fort qui remporte la mise, mais celui qui, par son éloquence, emporte l'enthousiasme du public.

Au-delà d'une plongée dans l'univers de cette discipline, et ses arcanes liés à l'argent et à la télévision, c'est le portrait d'une famille soumise au diktat d'un père que dessine Iron Claw. Comme la boxe, le catch apparaît comme un moyen d'ascension sociale. "Notre grandeur se mesurera à notre réaction face à l'adversité", assène le père Von Erich prêt à sacrifier tous ses fils sur l'autel du catch.

"Iron Claw" de Sean Durkin, sortie le 24 janvier 2024. (BRIAN ROEDEL)

"Mon préféré est Kerry, puis Kev, puis David, puis Mike, mais le classement peut changer...". Face à un père qui met en concurrence ses fils, qu'il traite comme des bêtes de foire, et à une mère soumise et bigote incapable de protéger ses enfants, tous les membres de la fratrie encaissent, et obtempèrent.

Seul Kevin, écarté par son père au profit de son frère pour devenir le champion, mais surtout par l'amour inconditionnel d'une femme, ose prendre un autre chemin et s'opposer à ce modèle délétère, qui ne laisse place à aucun sentiment, aucune écoute, aucune humanité. Ainsi Kevin échappe-t-il à ce qu'il considère comme une malédiction, comprenant trop tard peut-être qu'il s'agit en réalité de bien autre chose.

Lily James et Zac Efron dans "Iron Claw" de Sean Durkin, sortie le 24 janvier 2024. (BRIAN ROEDEL)

Avec en arrière-plan toute la violence et la pudibonderie de la société américaine, qui voue un culte aussi fervent au Christ qu'aux armes à feux, Iron Claw nous interroge sur les codes de la virilité, et sur l'éducation et les conséquences de ce que l'on transmet comme valeurs aux garçons, dressés pour combattre, interdits de sentiments et d'émotions. Le film est aussi un hymne à la fraternité, qui résiste, coûte que coûte, à la violence manipulatrice du père.

Zac Efron, physiquement métamorphosé, incarne avec justesse Kevin Von Erich bodybuildé, habité par une naïveté salvatrice, face à un Holt McCallany irréprochable dans le rôle de l'inflexible Fritz Von Erich, tous deux entourés par une troupe d'acteurs et d'actrices convaincants.

Sean Durkin met en scène l'histoire de cette famille comme une tragédie grecque, avec une esthétique de péplum, assez bien vue pour figurer l'univers haut en couleur et proche de l'ambiance des arènes antiques de cette étrange discipline.

Affiche du film "Iron Claw" de Sean Durkin, sortie le 24 janvier 2024. (METROPOLITAN FILMEXPORT)

La fiche :

Genre : Drame, Biopic

Réalisateur : Sean Durkin

Acteurs : Zac Efron, Harris Dickinson, Jeremy Allen White, Holt McCallany, Lily James, Maura Tierney

Pays : États-Unis, Grande-Bretagne

Durée : 2h13

Sortie : 24 janvier 2024

Distributeur : Metropolitan Filmexport

Synopsis : Les inséparables frères Von Erich ont marqué l’histoire du catch professionnel du début des années 1980. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Entre triomphes et tragédies, cette nouvelle pépite produite par A24 est inspirée de leur propre histoire.