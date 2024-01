"Iris et les hommes" : Laure Calamy dans une comédie enlevée sur les sites de rencontre et la libido dans le couple

Qu'aurait fait Madame Bovary avec un smartphone et des appli de rencontre ? Voilà ce que nous propose d'explorer la réalisatrice Caroline Vignal en dessinant avec humour le portrait d'une femme mariée bien sage, chignon et jupe droite, qui se laisse entraîner avec joie dans le tourbillon des rencontres faciles sur la toile.

Après avoir donné son premier rôle principal à Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes en 2020, Caroline Vignal offre une nouvelle fois à la comédienne un personnage taillé pour elle dans Iris et les hommes. Cette comédie sur la libido dans le couple et les sites de rencontre sort dans les salles le 3 janvier 2024.

Iris, la petite quarantaine, dentiste, mariée avec un bel architecte, deux filles brillantes, bel appartement parisien, a tout pour être heureuse. Seul bémol, il ne se passe plus rien dans son couple. Une maman d'élève croisée dans un couloir du lycée de sa fille lui suggère de s'inscrire sur les sites de rencontre.

Iris se laisse convaincre et se lance dans une course aux hommes effrénée, pendant que son mari, focalisé sur son travail, ne se doute de rien… Cette double vie redonne à Iris la joie de vivre.

"Je me sentais morte"

Avec ce nouveau film, Caroline Vignal explore à nouveau les relations amoureuses, cette fois sous l'angle de l'amour conjugal, voué à s'effriter avec les années. Lancée sur les plateformes de rencontres, Iris vit désormais au rythme des notifications sur son smartphone, qui sont autant de promesses de rendez-vous érotiques sans lendemain (elle en fait un principe).

Des rendez-vous qu'elle honore l'après-midi, négligeant sa clientèle. "Je me sentais invisible. Je me sentais morte", dit-elle, une fois revenue à la vie. Les sites de rencontre seraient-ils le nouveau remède à la mélancolie conjugale ?

Vincent Elbaz et Laure Calamy dans "Iris et les hommes", de Caroline Vignal, sortie le 3 janvier 2024. (JULIEN PANIE - CHAPKA FILMS – LA FILMERIE – FRANCE 3 CINEMA)

Le cabinet dentaire et les rendez-vous avec une galerie d'hommes bien choisis offrent des occasions en or de comique de situation. Rythmé par des petits croquis bien sentis, par des clins d'œil réjouissants au spectateur et par des dialogues savoureux, Iris et les hommes nous interroge avec légèreté et drôlerie sur l'éternel sujet de l'amour et du sexe, dont les règles ont été bouleversées par l'arrivée du smartphone et des applications de rencontre.

Si le film ne tient pas ses promesses de bout en bout, avec quelques baisses de régime et l'impression par moments, de tourner en rond, la réalisatrice tire néanmoins parti à plein de son sujet. Le film est porté par la vivacité et la drôlerie de Laure Calamy, très juste dans son rôle de femme lancée sans retenue dans son aventure, et par le jeu en creux de Vincent Elbaz, surprenant dans ce personnage de mari discret.

Affiche du film "Iris et les hommes", de Caroline Vignal, sortie le 3 janvier 2024. (DIAPHANA DISTRIBUTION)

La Fiche

Genre : Comédie

Réalisatrice : Caroline Vignal

Acteurs : Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne de Baecque

Pays : France

Durée : 1h38 min

Sortie : 3 janvier 2023

Distributeur : Diaphana Distribution

Synopsis : Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S'inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boîte de Pandore. Les hommes vont tomber… Comme s’il en pleuvait !