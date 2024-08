"Golo & Ritchie" : sur grand écran, l'aventure drôle et tendre du duo de youtubeurs, à bicyclette sur les routes de France

Dans la vraie vie, Golo et Ritchie, duo de trentenaires habitant le quartier de La Grande Borne à Grigny (Essonne), sont connus pour leurs vidéos virales, suivies par plus de deux millions et demi de followers sur Snapchat, Instagram et Tiktok. Martin Fougerol et Ahmed Hamidi ont filmé leur périple à vélo à travers la France. Golo & Ritchie sort dans les salles le 14 août. Un documentaire à regarder comme une comédie.

Ritchie est un passionné de vélo, Golo, un roi de la tchatche. Ritchie, atteint d'un léger trouble du spectre autistique, vient d'être renvoyé de son centre d'accueil. "Tu ne vas pas rester là au quartier à rien faire", lui dit Golo. Et il lui lance un défi "On va faire Marseille Grigny à vélo".

Ritchie, qui n'a jamais quitté La Grande Borne, n'est pas très chaud pour vivre cette aventure loin de chez lui. Sa famille, elle aussi, voit d'un œil méfiant ce projet. Mais la ténacité de Golo, sa confiance sans faille en les capacités de son copain d'enfance viennent à bout de toutes les réticences, et les voilà lancés sur les routes de France à bord d'un magnifique tandem rouge. "Il faut bousculer les portes, titiller le destin", assure Golo.

"Tu peux t'appuyer sur moi"

Une rencontre avec des agriculteurs, une autre avec des bonnes sœurs, une visite dans une classe, la découverte d'un site antique, l'ascension du Mont Ventoux, une séance d'équitation… En douze jours et près de 800 kilomètres, Ritchie et Golo vivent une aventure exceptionnelle, avec une attention et la gentillesse constante de Golo portée à son copain Ritchie.

"Tu peux t'appuyer sur moi", lance-t-il, profitant de cette escapade pour lui donner quelques conseils et leçons de vie, comme dans cette scène hilarante où il lui apprend la drague. On ne s'ennuie pas une seconde avec Ritchie, toujours surprenant, jamais là où on l'attend, ni avec un Golo,son sens de la répartie et du rythme, qui lui donne la réplique.

"Golo & Ritchie" de Martin Fougerol et Ahmed Hamidi, sortie le 14 août 2024. (APOLLO FILMS)

Film d'apprentissage, Golo & Ritchie est un hymne à la tolérance et aux vertus du voyage, une traversée de la France, de ses paysages, une rencontre avec ses habitants, que l'on découvre à travers le regard neuf des deux protagonistes. C'était un vrai dialogue, un échange. Jamais nous n'avons senti de peur ou de méfiance alors que nous étions quand même deux Noirs à vélo !", raconte Golo avec humour.

Comique de situation, dialogues hilarants, l'alchimie Golo/Ritchie fonctionne à bloc, évoquant les plus grands duos de comiques de cinéma. Si le film a été tourné en quelques semaines, avec les codes YouTube et des moyens modestes, la réalisation, hyper rythmée, n'en est pas moins soignée, avec des très beaux plans bien composés, qui portent haut l'énergie de cette aventure.

"J'ai grandi dans un environnement très difficile, Grigny La Grande Borne. Les gens pensent émeutes, drogue, bagarre, mais il n'y a pas que ça." Golo dans le film "Golo & Ritchie"

Du rire aux larmes, l'aventure de Golo et Ritchie nous montre avec le sourire, grâce à la simplicité d'une amitié, comment la confiance, le respect de la différence, permettent de dépasser les limites et de casser les idées reçues. Un passage des réseaux au grand écran très réussi.

La fiche

Genre : Documentaire/Comédie

Réalisateur : Martin Fougerol, Ahmed Hamidi

Acteurs : Golo, Ritchie

Pays : France

Durée : 1h14

Sortie : 14 août 2024

Distributeur : Apollo Films

Synopsis : Golo et Ritchie ont grandi dans le même quartier, celui de La Grande Borne à Grigny. Leur amitié est unique : Ritchie est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, mais pour Golo, cela ne fait aucune différence. Alors quand Ritchie est renvoyé de son centre éducatif, Golo lui lance un défi : quitter le quotidien de la cité pour traverser la France à vélo. Une aventure humaine sensible pour ces deux amis hors du commun.