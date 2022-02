En Vendée, un cinéma propose des séances adaptées aux sourds et aux malentendants

Les sous-titrages SME permettent d’identifier les sources et s’intègrent discrètement à l’écran. En blanc, les dialogues placés sous le personnage qui parle. En mauve, des précisions sur la musique. En rouge, des éléments sur les bruitages. Une technique peu utilisée dans les cinémas, mais pourtant adoptée par le CinéMarine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, qui programme tous les vendredis des séances pour les spectateurs sourds et malentendants.

"95 % des films sont livrés avec des sous-titres. Il suffit de les activer en lançant la projection, mais peu de salles les utilisent en France par crainte de rebuter les spectateurs qui n’en ont pas besoin. Nous, on a fait le pari que non et qu'au contraire, on allait contribuer au vivre ensemble", explique Yann Legargeant, cogérant du CinéMarine.

Un concept unique en Vendée

Sollicitée par une association de personnes sourdes, le cogérant a décidé d’organiser des projections accessibles à tous publics. Depuis novembre 2020, le public sourd et malentendant peut donc découvrir des films en version sous-titrées avec les entendants. Ils peuvent également choisir eux-mêmes leur film d’une semaine sur l’autre. Grâce au numérique et au système SME, les sourds peuvent désormais fréquenter régulièrement les salles obscures comme tout le monde. "C'est très agréable, on a des sous-titres adaptés, on va voir un film que l'on a choisi et qui nous plaît, c'est très confortable", explique Laurence Thibaudeau, présidente d'Accesourds'Yonnais 85.

Dans la salle spectateurs sourds et entendant regardent donc le même film… et les sous-titres ne dérangent personne. En attendant, ce cinéma est le seul en Vendée à proposer chaque semaine ce type de séances au public sourd. Certains spectateurs n’hésitent pas à parcourir des dizaines de kilomètres pour profiter de cette prestation. "Enfin ! Je peux voir des films sous-titrés, c'est vraiment un soulagement. Ça répond à mes besoins et je me sens totalement incluse", raconte Lilah.