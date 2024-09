"Emmanuelle" revient dans une version féministe, politique et ultra-esthétisante signée Audrey Diwan

Pile cinquante ans après la première adaptation d'Emmanuelle signée Just Jaeckin en 1974, avec Sylvia Kristel dans le rôle-titre du roman d'Emmanuelle Arsan, publié en 1959, la réalisatrice Audrey Diwan s'empare de ce texte pour en faire une version à contre-pied. Féministe et politique, ce nouveau cru très attendu d'Emmanuelle est présenté en ouverture du 72e Festival de San Sebastian, quelques jours avant sa sortie dans les salles le 25 septembre 2024.

Emmanuelle se rend à Hong Kong pour évaluer la patronne d'un des hôtels de luxe du groupe pour lequel elle travaille. À peine montée dans l'avion, la jeune femme transforme ce voyage professionnel en expérimentation érotique, avec une première aventure (manifestement pas particulièrement satisfaisante) dans les toilettes de la classe affaires. Dans l'avion, elle croise le regard de Kei, qu'elle retrouvera plus tard dans les couloirs de l'hôtel.

Dans ce lieu en apparence déconnecté de la réalité, Emmanuelle déambule comme une vestale au regard triste, observe, inspecte et prend des notes pour son rapport sur cet établissement de luxe dans lequel se côtoient le plus délicat raffinement et la brutalité des arrière-salles, où la prostitution "interdite, mais tolérée" se monnaye en toute discrétion au bord de la piscine.

Si Emmanuelle entame une aventure érotique avec Zelda, l'une des jeunes femmes qui vendent leur corps aux riches clients de l'hôtel, elle est de plus en plus obsédée par l'insaisissable Kei...

Le corps des femmes

Après avoir adapté L'Événement d'Annie Ernaux, Lion d'or à la Mostra de Venise en 2021, la réalisatrice poursuit son travail sur le corps des femmes en s'attaquant à un personnage iconique du cinéma érotique, qu'elle traite en total contre-pied, en revisitant la grammaire du genre.

Le film s'ouvre sur une première scène qui donne à voir un scénario éculé, que la réalisatrice revisite en la faisant subrepticement basculer de la sensualité à la brutalité, à travers la bande-son et l'expression dévitalisée du visage de la jeune femme pendant que l'homme la cogne contre le lavabo.

Noémie Merlant dans "Emmanuelle" d'Audrey Diwan, sortie le 25 septembre 2024. (PATHE)

Qu'est-ce que le désir, qu'est-ce qui suscite réellement l'excitation ? Quels sont les rapports de force dans les jeux érotiques ? Ce sont toutes ces questions qu'Audrey Diwan explore dans ce film hypnotique jusqu'à l'ennui.

Il faudra l'attente pour faire advenir le désir, et aussi qu'Emmanuelle s'échappe de la bulle étouffante de son hôtel de luxe, et plus largement qu'elle sorte du cadre de sa vie, pour aller se frotter, dans les pas de Kei, à l'air des rues de Hong Kong, à l'ambiance de ses bars et de ses arrière-salles. Bref, à la vraie vie loin de l'atmosphère mortifère de ce grand hôtel international, pour ressentir son propre désir et jouir pleinement de son corps, hors de scénarios pré-écrits.

Rapports de force

Cette nouvelle version s'oppose à celle de 1974 également dans le regard critique porté sur les rapports de classe, particulièrement violents dans le contexte de cet hôtel de luxe. Des rapports de force et de domination qui dans les jeux érotiques peuvent aussi devenir un moteur érotique puissant.

Audrey Diwan filme le corps et le désir féminin de très près, dans une représentation intériorisée de son personnage, avec des très gros plans, des images floues, et surtout un son extrêmement travaillé et juste, pensé comme un instrument majeur de la narration.

Noémie Merlant et Will Sharpe dans "Emmanuelle" d'Audrey Diwan, sortie le 25 septembre 2024. (PATHE)

La réalisatrice de L'Événement se réapproprie un genre qui n'a pas pour habitude de véhiculer une image très valorisée de la femme, pour en faire un film féministe et politique, dans lequel elle offre une réflexion libre sur l'érotisme, purgé des clichés du genre, et n'élude pas la question les rapports de domination. Dans ce travail d'inversion, Noémie Merlant joue astucieusement des codes du genre pour mieux en renverser le message.

Avec une mise en scène excessivement soigneuse et pensée, ultra-esthétisante et épurée, servie par la présence magnétique de Noémie Merlant, qu'elle filme magnifiquement, la réalisatrice ouvre une porte sur l'espace intime, sur l'univers mystérieux qu'est le désir.

Affiche du film "Emmanuelle" d'Audrey Diwan, sortie le 25 septembre 2024. (PATHE FILMS)

La fiche

Genre : Drame, érotique

Réalisateur : Audrey Diwan

Acteurs : Noémie Merlant, Will Sharpe, Naomi Watts

Pays : France, États-Unis

Durée : 1h47

Sortie : 25 septembre 2024

Distributeur : Pathé

Synopsis : Emmanuelle est en quête d'un plaisir perdu. Elle s'envole seule à Hong Kong, pour un voyage professionnel. Dans cette ville-monde sensuelle, elle multiplie les expériences et fait la rencontre de Kei, un homme qui ne cesse de lui échapper.

Interdit - 12 ans