Emma Thompson au festival de Tribeca : “Toute ma carrière m’a amenée à ce film”

Au festival de Tribeca, l’actrice britannique explique en quoi son rôle dans le dernier film de Sophie Hyde, “Good Luck to You, Leo Grande”, est sans doute le plus intéressant qu’elle ait joué de toute sa carrière.

“Je pense que toute ma carrière m’a amenée à ce film. Si je n’avais pas fait tout le reste avant, je n’aurais pas eu les compétences pour jouer ce rôle”. Dans le film “Good Luck to You, Leo Grande”, présenté au festival new-yorkais de Tribeca, Emma Thompson interprète une veuve âgée de 55 ans qui n’a jamais eu d’orgasme et qui décide d’engager un travailleur du sexe pour enfin découvrir ce plaisir intime. A propos de son personnage, Emma Thompson commente : "Je n'ai jamais rencontré une personne comme celle-ci". Pour l’actrice britannique de 63 ans, c’est l’un des rôles les plus importants de sa carrière : “Je pense que c’est sans doute la meilleure performance de ma carrière”.

Pour préparer ses deux acteurs principaux, Emma Thompson et Daryl McCormack, la réalisatrice Sophie Hyde a échangé avec eux durant les répétitions sur leur rapport à la sexualité, la nudité et les a invités à se déshabiller avant d’entrer sur le plateau. L’un des messages forts que Sophie Hyde a souhaité faire passer avec ce film est de “présenter le corps comme un être vivant, mouvant, en évolution, pas comme quelque chose qui s’offre au regard de l’autre”.