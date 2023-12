"Dream Scenario" : Nicolas Cage joue les losers dans une comédie fantastique décalée

Après Sick of Myself, qui explorait déjà le monde des apparences, le réalisateur norvégien Kristoffer Borgli revient avec une comédie fantastique décalée, mettant en scène un Nicolas Cage exceptionnel dans le rôle d'un loser haut de gamme propulsé dans la tourmente des réseaux sociaux. Dream scenario sort en salles le 27 décembre.

Paul Matthews, la cinquantaine, professeur de biologie à l'université, marié, deux filles, vit une vie tranquille dans une banlieue résidentielle, quand sa vie est soudain bouleversée par un phénomène étrange : des millions de gens se mettent à rêver de lui. Devenu en quelques semaines une star médiatique, et l'objet de tous les désirs, il espère tirer parti de la situation pour réaliser un rêve vieux de trente ans : publier un livre consacré à ses recherches scientifiques. Mais le rêve va vite virer au cauchemar…

Les revers de la célébrité

Paul n'est pas l'homme le plus charismatique de la planète : ses filles le trouvent ringard, il n'est jamais invité dans les dîners un peu sélects de son collègue d'université, et c'est une ancienne camarade de promotion qui tire la gloire de ses recherches en biologie.

Parce qu'il a mystérieusement envahi les rêves de millions de gens, cet individu pourtant insignifiant et maladroit devient du jour au lendemain "la personne la plus importante du monde". Se sentant pousser des ailes, Paul s'engouffre dans cette aventure, persuadé que sa nouvelle célébrité lui permettra de prendre enfin son destin en mains, et d'échapper à sa vie pleine de frustrations, qu'il considère comme médiocre.

Mais la machine se retourne contre lui. Aussi vite que la gloire était arrivée, il dégringole comme un ascenseur en déroute dans l'échelle de la popularité, d'un seul coup ostracisé et victime de la "Cancel culture". Dans un cas comme dans l'autre, Paul n'a rien fait en réalité pour mériter ce qui lui arrive. “C'est une idée intéressante : n'avoir rien fait de mal, mais voir le monde entier se retourner contre vous", note le réalisateur.

"Des hauts et des bas"

Le film de Kristoffer Borgli épingle les travers d'une société médiatique tyrannique dans laquelle n'importe qui peut passer du statut de star à celui de renégat en un clin d'œil, sans aucun lien avec la réalité. Une forme de propagande déployée sans motif et sans but, révélant la vacuité d'un monde dirigé par le seul pouvoir des images. L'idée de faire naître cette notoriété dans les rêves de millions de gens apparaît comme la métaphore ultime de l'illusion véhiculée par les réseaux sociaux, qui donnent à chacun l'impression de pouvoir accéder à la célébrité.

Nicolas Cage a été, dit-il, immédiatement séduit par ce scénario, dans lequel il s'est retrouvé. "J'ai senti que, grâce à mon expérience, je pouvais incarner ce personnage, car je suis moi aussi sous le feu des projecteurs et j’ai également connu des hauts et des bas aux yeux de l’opinion publique", explique l'acteur, qui a été l'objet de nombreux "mèmes" (détournements parodiques d'images ou de vidéos) sur la toile.

La réalisation mêle avec habileté réalisme et scènes oniriques, tournées comme des mini-parodies de films fantastiques ou d'épouvante. Une alchimie pleine de drôlerie dans laquelle Nicolas Cage fait des merveilles. Affublé de pulls beiges et de chemises à carreaux maronnasses, une parka encombrante en permanence sur le dos et un reste de cheveux bien peignés autour de la calvitie, l'acteur américain campe un personnage de looser rarement poussé à de tels extrêmes, à la fois drôle et bouleversant.

Notre vie réelle, même imparfaite et pleine de frustrations, ne vaut-elle pas mieux que tout ce grand cirque médiatique ? C'est la question que pose avec humour ce deuxième long-métrage un peu poussif par moments, mais décapant, de Kristoffer Borgli.

