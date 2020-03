"Donnybrook" : film noir âpre et violent dans l'Amérique profonde (sortie VOD)

Certains films prévus à la sortie en salles se retrouvent directement en VOD, confinement oblige. C'est le cas de "Donnybrook", un thriller des plus sombres avec pour cadre une Amérique à la dérive.

Prévu pour une sortie en salles, Donnybrook est distribué en VOD suite à la fermeture des cinémas pour stopper la propagation du coronavirus. Le film de Tim Sutton repose sur les épaules de son acteur Jamie Bell (Snowpiercer, Nymphomaniac), dans la peau d'un homme prêt à tout pour sauver sa famille sous pression dans une Amérique malade d’elle-même.

Thriller de la misère

Jarehead, ex-marine vétéran d’Afghanistan, se bat bec et ongle pour subvenir aux besoins de sa femme toxicomane et nourrir ses deux enfants. Il espère sortir de la galère en participant au Dannybrook, un tournoi de combats clandestins dont le vainqueur repartira avec une grosse somme d’argent. Il rejoint le point de rendez-vous avec son jeune fils sur les routes de l’Indiana, avec à ses trousses la star de la compétition, incontrôlable et reconverti avec sa sœur dans le trafic de méthamphétamine.

Un film noir dans l’Amérique profonde, voilà qui rappelle les films des frères Coen : Sang pour sang, Fargo ou No Country for Old Men. Mais si le célèbre duo pimente souvent ses longs métrages d’humour noir, Tim Sutton n’adhère pas à cette distanciation toute relative. Il creuse une noirceur absolue. Donnybrook donne l’image d’une Amérique frappée par une misère sociale dévastatrice.



Goût amer

Tim Sutton mixe le thriller, le roadmovie et le film de boxe avec un certain talent. Si ses images sont glaciales, dans ses paysages hivernaux et ses décors délabrés, l'ensemble n’est pas dénué d’ambiance. C’est le propre du film noir d’inspirer des émotions et des sentiments issus du cadre, au-delà de l’action et des personnages. Pour ces derniers, c’est Jamie Bell qui prend le dessus dans une prestation très physique et convaincante. Son combat pour maintenir sa famille en vie se concrétisera lors du Donnybrook, le tournoi de tous les dangers, mais aussi de tous les possibles.

Jamie Bell et Frank Grillo dans "Donnybrook" de Tim Sutton. (BRIAN DOUGLAS Copyright Les Bookmakers / The Jokers)

La famille n’en sortira pas indemne. Et c’est au bénéfice du film de ne pas se terminer sur un happy-end blanc-bleu, avec tout de même une lueur d’espoir. Donnybrook distille le goût amer d’une Amérique gangrénée par la drogue, les armes, la violence, le chômage et la précarité. On est loin de l’Amérique "trumpienne" : un film qui rue dans les brancards.

Donnybrook est à la location ou à la vente sur les plateformes de streaming Orange VOD, Canal VOD, FilmTV, Films Youtube et Google Play.

L'affiche de "Donybrook" de Tim Sutton. (Les Bookmakers / The Jokers)

La fiche

Genre : Thriller

Réalisateur : Tim Sutton

Acteurs : Jamie Bell, Frank Grillo, Margaret Qualley, James Bale Dale, Chris Browning

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h41

Sortie : 18 mars 2020 (VOD)

Distributeur : Les Bookmakers / The Jokers



Synopsis : Ex-marine, Jarhead est un père désespéré. Non seulement il est prêt à tout pour nourrir ses enfants, mais c'est aussi un combattant redoutable. Le Donnybrook, un tournoi de combat à poings nus qui se déroule dans les forêts de l'Indiana, constitue pour lui une chance unique d'accéder à une vie meilleure. Le prix accordé en espèces au gagnant résoudra tous ses problèmes, il en est convaincu. Chainsaw Angus, de son côté, a raccroché les gants depuis longtemps. Cette légende des combats clandestins, jusqu'alors invaincue, s'est reconvertie avec sa soeur, Liz, dans la fabrication de méthamphétamine. Le Donnybrook sera le lieu de leur perdition... ou de leur rédemption.