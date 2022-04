"Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales" : le cinéma du spationaute français en six courts-métrages sidéraux

Un cartoon, un documentaire tourné dans la station orbitale internationale et quatre fictions autour du voyage spatial : un programme qui met des étoiles plein les yeux. À découvrir en salle dès mercredi 27 avril.

Le florilège de programmes courts Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales, que le spationaute français a concocté autour de son documentaire tourné dans la station orbitale internationale, sort en salle mercredi 27 avril.

Demandez le programme !

S’ouvrant sur un cartoon hilarant, c’est avec Le Voyage dans la Lune de Méliès (1902) que se poursuit le périple, suivi de quatre autres courts-métrages. La construction du l’ensemble suit l’ordre classique des multiprogrammes des anciennes séances de cinéma : dessin animé, film comique, documentaire, puis grand film de fiction, ici remplacé par trois courts-métrages.

Johnny Express du Coréen Woo Kyungmin, est un petit chef-d’œuvre d’humour à la Pixar, où un astronaute livreur débarque sur un minuscule astéroïde et provoque la panique dans la population microscopique, jusqu’à sa destruction. Il est suivi du Voyage dans la Lune, un classique incontournable. Mais dommage que ce ne soit pas la version colorisée d’époque sur la musique du groupe Air qui ait été retenue.

De Pesquet à Gagarine

Le documentaire de Thomas Pesquet, lui, traduit le quotidien de la station spatiale internationale, avec ses anecdotes, son message sur la fragilité de la planète bleue, avec des images époustouflantes. Certains plans sont d’une abstraction étonnante, aux couleurs foisonnantes, ou bien d’une géométrie qui évoque les constructivistes russes de la fin des années 1910, Malevitch ou El Lissitzky.

Gagarine, de Fanny Liatard et Jérémy Trouilhqui, est le prototype en 2015 que la réalisatrice et le réalisateur transformeront en long métrage en 2021. Un jeune habitant de la cité Gagarine d’Ivry-sur-Seine la fantasme comme un vaisseau spatiale prêt à décoller pour échapper à sa destruction programmée. Sublime.

Les deux derniers courts-métrages sont moins ambitieux. Le Goût framboise de David Noblet voit deux sœurs réunies dans le champ de blé de leurs parents avant que l’une d’elle parte sur Mars, sans espoir de retour. Enfin, Sidéral de Carlos Segundo, plus abouti, imagine l’envol de la première fusée brésilienne avec une femme de ménage comme passagère clandestine. Original. Beau programme.

L'affiche de "Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales", 2022. (LA VINGT-CINQUIEME HEURE)

La fiche

Genre : Documentaire

Réalisateur : Collectif

Pays : France

Durée : 1h16

Sortie : 27 avril 2022

Distributeur : La Vingt-Cinquième Heure



Synopsis : Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d'altitude, depuis la préparation au centre d'entraînement de la NASA à Houston jusqu'aux sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarquez avec l'astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l'espace.



En complément du film, 5 courts-métrages sur l'espace sont proposés pour un programme d'une durée moyenne d'1h :



- Johnny Express de Woo Kyungmin (5'20)

- Voyage dans la lune de Georges Méliès (12'46)

- Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (25'54)

- Le Goût framboise de David Noblet (17'06)

- Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15'30)

- Sidéral de Carlos Segundo (15'19)