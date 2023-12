Cinéma : "Vermines" ou quand des araignées envahissent une cité HLM

Ce film d'horreur "made in France" réalisé par Sébastien Vanicek a été pensé comme un long-métrage qui fasse "frissonner et rire."

Si jamais vous avez une peur panique des araignées, ce n'est pas pour vous. Sauf si vous aimez frissonner. L'histoire est celle d'une invasion de ces "petites" bestioles dans une cité HLM. Kaleb, passionné d'animaux exotiques, rapporte un jour chez lui une araignée d'un genre particulièrement agressif qui, à la suite de plusieurs péripéties, s'échappe dans sa tour HLM, et pond pour se multiplier de manière anormalement rapide.

Le jeune réalisateur Sébastien Vanicek assume d'avoir puisé dans une des phobies les plus répandues et contemporaines.

"Ma volonté première avec "Vermines" c'était de faire un film de divertissement, un film fun, un film qui fasse frissonner, mais rire." Sébastien Vanicek à franceinfo

Piégé à l'intérieur de la cité par un des confinements de l'époque Covid, le groupe d'amis que nous suivons n'a pas d'autre choix pour survivre que de s'organiser et se serrer les coudes face à cette invasion d'araignées, de plus en plus grosses et mortelles. Cette unité de lieu qu'est l'immeuble offre au réalisateur le décor idéal. "Il y a aussi les contraintes budgétaires qui font que faire un huis clos, ça nous permet de rentrer un film de 1h40 pour moins d'argent. Mais c'était ultra-stimulant, artistiquement", précise le réalisateur.

Le film a été tourné aux étonnantes Arènes de Picasso à Noisy-le-Grand. Jouissif, rythmé, bien réalisé et porté par des effets spéciaux de qualité, Vermines est une série B efficace et qui s'assume, un divertissement réussi et fédérateur pour les fêtes.

Dans le film, il y a une analogie voulue entre les insectes et ces habitants de banlieue que la société ne veut pas regarder, voire veut chasser ou écraser. Le titre du film peut d'ailleurs se lire à double sens et c'est un nouvel exemple que le fameux "film de genre à la française" se porte bien en ce moment.