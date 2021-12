Cinéma : "Spider-Man : No Way Home" s'impose en tête du box-office français

Spider-Man : No Way Home, le troisième volet des aventures du super-héros newyorkais, réalise le meilleur démarrage de la série et s'impose en tête du box-office français. Une semaine après sa sortie, mercredi 22 décembre, il comptabilise 2 867 515 de spectateurs. Le film réalisé par Jon Watts prend ainsi très largement la première position des "Meilleures premières semaines" devant le dernier James Bond Mourir peut attendre (1 384 858), selon les chiffres de Cbo-Box Office.

Roi de la comédie populaire française, Les Tuche recule en deuxième position, enregistrant une baisse de 31% de fréquentation. Encanto, la fantastique famille Madrigal, le dernier film d'animation de Disney monte à la troisième position avec 468 826 entrées et 1,76 million au total depuis sa sortie il y a quatre semaines. Deux nouvelles comédies françaises – Mes très chers enfants d'Alexandra Leclère avec Josiane Balasko et Mystère de Denis Imbert – occupent respectivement la quatrième et la cinquième place. West Side Story de Steven Spielberg dégringole lui à la 7e position avec une baisse de fréquentation de 27%, cumulant 307 690 spectateurs en deux semaines.