Cinéma : retour triomphal en Corée pour les vainqueurs de la Palme d'or

Le réalisateur Bong Joo Ho et l'acteur principal de son film Parasite, récompensé par la Palme d'or au Festival de Cannes (Alpes-Maritimes), sont accueillis comme des stars à l'aéroport de Séoul (Corée du Sud). Ils ne boudent pas leur plaisir. "Je n'arrive pas à y croire ce soir. Il me faut du temps pour digérer. Je vais réaliser demain", confiait le réalisateur sud-coréen le soir de la remise de la récompense.

"Ce n'est pas un film pessimiste"

"Au départ, on pourrait penser que c'est un film pessimiste mais ce n'est pas le cas, c'est réel. Cette famille de pauvres n'a pas envie de devenir mafieuse, mais la précarité l'amène à se débrouiller. Et, à la fin, c'est un effet boule de neige", explique Bong Joon Ho. Parasite raconte l'histoire d'un professeur issu d'une famille pauvre, amené à donner des cours dans une famille richissime. L'an dernier, le film japonais qui avait obtenu la Palme d'or avait attiré plus de 720 000 spectateurs en France.

