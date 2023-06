"Camilla sortira ce soir" : la révolte d'une jeune fille dans une Argentine en mutation

La réalisatrice argentine dépeint l'émancipation de la jeunesse argentine, pays encore fortement marqué par les traditions, à travers le chemin initiatique de Camila, une jeune fille déterminée, prête à tout pour défendre sa liberté, et ses convictions.

Quatrième long-métrage de la réalisatrice argentine Inés María Barrionuevo (le premier à être distribué en France), Camilla sortira ce soir raconte la jeunesse de son pays en pleine mutation, à travers le récit du passage à l'âge adulte de Camila, une jeune fille au caractère bien campé. À voir à partir du 7 juin 2023.

Camila (Nina Dziembrowski), 17 ans, vit dans une atmosphère légère avec sa mère (Adriana Ferrer) et sa petite sœur dans la ville de La Plata. Mais quand sa grand-mère tombe malade et se trouve hospitalisée, la famille vient s'installer à Buenos Aires. Changement de vie : Camilla se retrouve parachutée dans un établissement privé aux valeurs très conservatrices.

Camelia tisse des liens d'amitié avec deux camarades, et amorce ses premières expériences sexuelles simultanément avec Pablo et Clara, sans a priori, ni peur du regard des autres. Comme toute adolescente qui se respecte, elle se dispute avec sa mère Victoria (remarquablement incarnée par Adriana Ferrer). Camila est une jeune fille moderne, féministe, libre dans ses désirs et dans ses convictions, qu'elle tente de défendre dans cet univers marqué par le poids de la religion, où règnent la violence et l'hypocrisie.

L’élan de la jeunesse

Camila bouscule les conventions. Sa liberté dérange. Petit grain de sable dans la machine, l'arrivée de Camila met à jour les secrets les plus sombres et la violence qui sourd dans cette école dédiée à la jeunesse dorée de Buenos Aires. Peu à peu, Camila découvre aussi les secrets, et une autre facette de sa grand-mère conservatrice qu'elle déteste, riche et radine, cette "vieille peau qui va bientôt mourir" comme elle le dit de manière un peu cruelle Camila à sa mère dans une conversation houleuse.

"Camila sortira ce soir", d'Inés Barrionuevo, 7 juin 2023 (OUTPLAY FILMS)

Domination patriarcale, violence masculine, poids de la religion et éveil d'une jeune femme à la vie, au désir et à la conscience politique, la réalisatrice Inés María Barrionuevo évoque dans ce quatrième long-métrage toutes les questions qui traversent la société argentine. Une société encore aujourd'hui marquée par de vieilles traditions qui sentent le rance mais bousculée par l'éclosion d'une conscience politique dans les rangs des plus jeunes.

La jeune actrice Nina Dziembrowski, 18 ans au moment du tournage, incarne avec intensité et grâce Camila, figure centrale du film, soutenue par des personnages secondaires convaincants. Toute cette troupe joue avec justesse l'élan d'une jeunesse argentine qui se cherche, qui tâtonne et s'interroge, et qui s'engage (pour certains), sur des voies différentes de celles imposées par leurs aînés.

Tableaux

Inés María Barrionuevo, entourée d'une équipe composée à 80% de femmes, filme cette jeunesse d'une manière très soignée, avec un travail sur la lumière, les cadrages, les couleurs, qui rappelle l'œuvre d'un peintre. La pénombre d'un appartement évoque la chaleur du dehors, les couleurs sourdes, presque atones disent la chape de plomb qui règne sur l'école, et contrastent avec celles plus vives de la fête.

Nina Dziembrowski (Camila) et Maite Valero (Clara) dans "Camila sortira ce soir", d'Inés Barrionuevo, 7 juin 2023 (OUTPLAY FILMS)

Ce traitement subtil de la photo appuie efficacement cette idée d'un entre-deux de la vie qu'est l'adolescence, avec ses montagnes russes émotionnelles, mais aussi les ambiguïtés d'une société en mutation. Mais la beauté des images, presque trop esthétisantes par moments, vient parfois parasiter l'attention sur un propos passionnant, magnifiquement incarné par des comédiens exceptionnels.

Affiche du film "Camila sortira ce soir", d'Inés María Barrionuevo, 7 juin 2023 (OUTPLAY FILMS)

La Fiche

Genre : drame, romance

Réalisateur : Inés María Barrionuevo

Acteurs : Nina Dziembrowski, Adriana Ferrer, Carolina Rojas

Pays : Argentine

Durée : 1h43

Sortie : 7 juin

Distributeur : Outplay Films

Synopsis : lorsque sa grand-mère tombe gravement malade, Camila doit déménager à Buenos Aires avec sa mère et sa sœur. Elle quitte alors son lycée public pour une institution privée très traditionaliste. Dans ce milieu hostile, elle fait la rencontre de Clara, une camarade de classe qui cache un secret. Une révolution féministe est sur le point de commencer.