"Brooklyn Affairs" : plongée dans les méandres du New York des années 1950

C'est le portrait d'une ville sombre. Corruption, racisme, grand banditisme... Brooklyn Affairs dépeint le New York des années 1950. Au milieu de tout ça, un jeune détective privé reprend l'enquête après l'assassinat de son collègue. Edward Norton, à la fois réalisateur et rôle principal, tenait a mettre de côté la carte postale de "la grosse pomme" et voulait décrypter les ambitions parfois criminelles qui ont construit la ville.

Bruce Willis en guest-star

"Je pense que ce qui s'est passé a New York dans les années 1950 explique pour beaucoup ce qu'est l'Amérique d'aujourd'hui", estime le réalisateur. Avec Bruce Willis en guest-star et une reconstitution du Brooklyn des années 1950, Edward Norton propose un voyage dans une Amérique sombre.

Brooklyn Affairs, réalisé par Edward Norton, sortira dans les salles mercredi 4 décembre.

