"Abdelinho" d'Hicham Ayouch : les rêves fous d'un jeune marocain amoureux du Brésil et contre l'obscurantisme religieux

Le dernier film du réalisateur franco-marocain Hicham Ayouch est une comédie décalée sur les dérives de l'islam radical et un hymne à la joie, à l'amour et à la liberté.

Dans Abdelinho, son quatrième long-métrage, Hicham Ayouch raconte comment un jeune marocain fan du Brésil et fou amoureux d'une héroïne de télénovela devient le symbole de la liberté dans un quartier pauvre d'une petite ville reculée du Maroc. En salles le 26 juillet.

Abdellah (Aderrahim Tamimi), alias Abdelinho, vit dans une petite ville du Maroc avec ses parents et ses deux sœurs. Sa mère aimerait le marier mais Abdelinho n'a qu'un amour, Maria (Inês Monteiro), héroïne d'une télénovela brésilienne qu'il suit assidûment dans sa chambre à l'ambiance 100% brésilienne qu'il a bricolée sur le toit de son immeuble. Tout, d'ailleurs, chez Abdelinho, est aux couleurs du Brésil, de ses vêtements (de la tête aux pieds), à son scooter, en passant par la musique qu'il écoute ou la langue, qu'il a adoptée.

Maria est une jeune et jolie brésilienne au grand cœur, engagée dans la défense de son quartier pauvre du Brésil contre les appétits d'entrepreneurs sans états d'âme. De son côté, Abdelinho travaille dans un bureau miteux, où il passe ses journées à coller des timbres sur des enveloppes, pendant que son collègue et copain fier à bras reluque des magazines pornographiques (en espérant réveiller une libido en berne, mais ça, il ne s'en vante pas). Quand il ne travaille pas, Abdelinho raconte les derniers rebondissements de sa télénovela préférée et donne des cours de salsa aux habitants du quartier.

"Abdelinho", de Hicham Ayouch, sortie le 26 août 2023 (URBAN DISTRIBUTION)

"Haram" (interdiction religieuse) ou pas "haram", le jeune homme en est convaincu, un jour il rencontrera Maria dans la vraie vie, et ils se marieront. Il n'a malheureusement pas mesuré la détermination de sa mère, qui fait appel pour "désenvoûter" son fils à Amr Taleb (Ali Suliman), un prédicateur musulman intégriste, vedette d'un show télévisé un brin baroque…

Candide des temps modernes

Abdelinho à l'âme pure parviendra-t-il à faire triompher la liberté, la joie et l'amour sur la chape de plomb qui s'est abattue sur sa ville sous l'influence du maléfique et triste sire Amr Taleb ? C'est tout l'enjeu de ce conte loufoque. Dans ce nouveau long-métrage, le réalisateur de Fissures (2009) ou de Fièvres (2013) force le trait pour mieux moquer les dérives du pouvoir religieux, dénonçant aussi bien la manipulation du gourou que la crédulité des foules. Le réalisateur scrute aussi avec une bonne dose d'autodérision les travers d'une société marocaine castratrice régie par le qu’en-dira-t-on.

L'acteur Ali Suliman dans "Abdelinho", de Hicham Ayouch, sortie le 26 août 2023 (URBAN DISTRIBUTION)

Abdelinho et son amour du Brésil font de lui un être à part, en marge d'une société hypocrite et déterministe. À travers le Brésil, c'est la liberté du corps et de l'esprit, et surtout la joie, que porte ce Candide des temps modernes. Au-delà de l'amour, ici joué dans les codes ultra-romantiques limite cucul la praline des télénovelas, les deux personnages de Maria et Abdelinho se retrouvent aussi sur le terrain de la résistance à un ordre des choses qui ne leur convient pas. Leur amour forme un pont entre les quartiers pauvres du Brésil et ceux de la petite ville marocaine.

Une galerie de personnages dessinés comme des figures de bande dessinée, d'excellents comédiens, des gags à répétition, des effets spéciaux et de nombreuses astuces de mise en scène font de ce film d'un genre hybride une farce burlesque à la fois tendre et sans concessions.

Affiche de "Abdelinho", de Hicham Ayouch, sortie le 26 août 2023 (URBAN DISTRIBUTION)

La fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Hicham Ayouch

Acteurs : Ali Suliman, Aderrahim Tamimi, Inês Monteiro

Pays : Maroc

Durée : 1h 40min

Sortie : 16 août 2023

Distributeur : Urban Distribution

Synopsis : Abdelinho, de son vrai prénom Abdellah vit dans une petite ville au Maroc. Abdelinho est coincé entre une mère hystérique et un travail kafkaïen dans une administration. Sa seule échappatoire, le Brésil et son amour pour Maria, l'héroïne d'une télénovela éponyme. Cette passion est menacée par l'arrivée de l’obscur Amr Taleb, télévangéliste musulman, qui prône une sobriété bien éloignée des cours de samba donnés par Abdelinho aux femmes de sa ville.