"5 hectares" : Lambert Wilson au volant d'un tracteur dans un road-movie extravagant

Emilie Deleuze signe un nouveau long-métrage dans lequel elle met en scène Lambert Wilson à contre-emploi dans le rôle d'un citadin lancé dans une aventure rurale rocambolesque. 5 hectares sort en salles le 27 décembre 2023.

Franck (Lambert Wilson), chercheur dans un laboratoire, vient de s'acheter une maison à la campagne avec sa femme Léo (Marina Hands, de la Comédie-Française), hôtesse de l'air. Ils se réjouissent de profiter du grand terrain qui entoure leur nouvelle demeure, mais le voisin, un paysan du cru, compte bien continuer à faire pâturer ses vaches dans le champ de Franck. La loi stipulant qu'une terre appartient à celui qui l'entretient, Franck ne compte pas laisser Michel s'approprier son bien. Prêt à tout, il se met donc en quête d'un tracteur dans l'idée d'entretenir lui-même ses 5 hectares de terre…

Voyage initiatique au volant d'un tracteur

Comme elle l'avait déjà fait dans son premier long-métrage, Peau neuve (1999), la réalisatrice Emilie Deleuze aborde dans ce nouveau film la question de la confrontation entre les gens de la ville, et ceux de la campagne. Franck arrive en terrain conquis, avec toute l'arrogance du citadin, tandis que sa femme tente d'amadouer (maladroitement) les gens du cru.

Dans cette campagne, on croise des personnages comme Michel (Laurent Poitrenaux), un paysan du cru bien installé, accroché à ses bêtes et à sa terre, mais aussi des personnages plus marginaux, comme Paul (Lionel Dray), fils de paysan un peu paumé, un peu dépressif, qui a tenté de reconvertir la ferme en centre équestre.

A travers la guerre entre Franck et Michel, ce sont deux mondes sourds l'un à l'autre qui s'affrontent, chacun enfermé dans ses convictions. Mais l'aventure de Franck au volant de son vieux tracteur, au cours de laquelle il apprend à mieux connaitre la réalité des paysans, parviendra peut-être à l'aider à briser la glace avec son voisin.

Lambert Wilson dans "5 hectares", d'Emilie Deleuze, sortie le 27 décembre 2023. (PANAME DISTRIBUTION)

Les contraintes de Bruxelles, les difficultés pour trouver une compagne, la déprime… La réalité du monde paysan est esquissée avec subtilité, dans une mise en scène qui privilégie le loufoque et l'absurde, plutôt que le registre du drame, habituellement réservé à cette thématique.

Cette comédie fantasque et décalée, un peu lente au démarrage, finit par nous emporter grâce à la performance d'un Lambert Wilson à contre-emploi. En permanence à l'écran, l'acteur réussit à donner chair à un scénario ténu et anticonformiste.

Affiche du film "5 hectares", d'Emilie Deleuze, sortie le 27 décembre 2023 (PANAME DISTRIBUTION)

La Fiche

Genre : Comédie

Réalisateur : Emilie Deleuze

Acteurs : Lambert Wilson, Marina Hands, Laurent Poitrenaux

Pays : France

Durée : 1h 34min

Sortie : 27 décembre 2023

Distributeur : Paname Distribution

Synopsis : Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur.