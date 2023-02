Retour sur les terres de tournage bretonnes pour "Les Trois Mousquetaires" en avant-première à Saint Malo

Une partie du film "Les Trois Mousquetaires" a été tournée à Saint-Malo et ses alentours. L'occasion pour les figurants présents dans la salle de voir le résultat de leur prestation.

Le cinéma Vauban de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) a accueilli la toute première avant-première du film Les Trois Mousquetaires, dont la sortie au cinéma est prévue le 5 avril 2023. Près de 1 500 spectateurs ont découvert les aventures de d'Artagnan, en présence de l'équipe du film. Un casting cinq étoiles, composé du réalisateur Martin Bourboulon et des quatre acteurs principaux François Civil (D’Artagnan), Romain Duris (Aramis), Pio Marmaï (Porthos) et Vincent Cassel (Athos).

France 3 Bretagne : Séverine Breton, Thierry Bouilly

Si Saint-Malo est la première ville à accueillir le film en avant-première, c'est parce que plusieurs scènes ont été tournées dans la région, notamment au Fort la Latte ou à Plouha au cours de l'automne 2021. Dans la salle comble, les figurants qui ont participé au film, découvrent le résultat final de leur prestation. "Je jouais un charpentier, je montais à l'échafaud, c'était une superbe expérience", raconte Pierre, présent dans la salle. Pareil pour Jack, un autre figurant qui jouait un soldat de la garde royale et qui a pu enfin se découvrir sur grand écran.

Les acteurs se confient

C'est la première fois que l'équipe du film rencontre son public, alors forcément il y a toujours cette part de peur et d'adrénaline. Tour à tour, les acteurs se sont confiés sur leur expérience de casting, de tournage ou encore sur la façon dont leur rôle les avaient inspirés. "Je voulais tellement le rôle que je me suis fait une coupe à la d'Artagnan et une petite moustache. Quand j'étais petit garçon je me souviens, je m'imaginais mousquetaire", raconte l'acteur François Civil.

Pour s'immerger dans le rôle de Porthos, épicurien et bon mangeur, Pio Marmaï a du se mettre à la nourriture bretonne, ce qui n'était pas pour lui déplaire. "Disons que j'ai mangé l'équivalent de deux turbo citernes de galettes par jour, des galettes locales, de l'andouille au Guéméné, beaucoup de gras et ça se voit sur mon visage", plaisante-t-il. La première partie des Trois Mousquetaires sort le 5 avril et pour la deuxième partie, il faudra patienter jusqu’au 13 décembre 2023.